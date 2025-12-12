Disputa por los murales de Sijena: Aragón aguarda una decisión judicial clave sobre el patrimonio histórico

La devolución de los bienes de Sijena hace ocho años marcó el fin de un largo proceso judicial del que se derivaron otras reclamaciones patrimoniales. Una de ellas es la que afecta a las pinturas murales de la sala capitular del monasterio que se exponen en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), actualmente pendientes del cumplimiento de una sentencia firme.

La jueza tiene que decidir si se queda con el plan de traslado presentado por el Gobierno de Aragón o si acepta el esbozado por Cataluña, que alargaría hasta en más de un año y medio la entrega de las pinturas. Hace quince días el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, reclamó al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se comprometa con la devolución de las pinturas murales para que las obras “vuelvan su lugar de origen en cumplimiento de las sentencias judiciales, en desarrollo del Estado de Derecho y de los derechos culturales de los aragoneses”.

El cronograma diseñado desde el Pignatelli contempla cuatro fases que se extienden durante siete meses que finalizan con la entrega de los bienes en el Monasterio de Sijena.

Asimismo, Olloqui ha insistido en las últimas semanas que el regreso de las pinturas murales de Sijena es “una aspiración sobre la que hay unanimidad en la sociedad aragonesa”, como quedó demostrado en otros procesos similares. “Toda la sociedad aragonesa, todos los partidos y todas las instituciones exigimos que vuelvan a casa las pinturas murales de Sijena y no vamos a admitir estrategias dilatorias sobre esta cuestión”, señala.

Desde la asociación Sijena ¡Sí! consideran que las maniobras de dilación ante la devolución de las pinturas murales y las obras profana están "deteriorando la imagen del museo". Por este motivo piden calma. "No existe ningún tribunal que les pueda dar la razón", señala su presidente, Juan Yzuel. En las últimas semanas se han publicado informes en los que se denuncia el mal estado de conservación de las mismas.

La entidad confía en que la resolución judicial "llegue a buen término" y recuerdan que se han producido devoluciones previas de obras, por lo que no pierden la esperanza, sobre todo al tener en cuenta que las piezas se han trasladado "en bastantes ocasiones" sin haber sufrido daños importantes.