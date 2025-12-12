La DPH ofrece soluciones para mejorar la cobertura de distintos núcleos de la provincia

Consciente de las dificultades de conectividad que todavía persisten en muchos núcleos de población del Alto Aragón, la Diputación Provincial de Huesca ha lanzado una novedosa línea de trabajo para construir infraestructuras que hospeden equipos y sistemas de telecomunicaciones.

“El objetivo es ayudar a los ayuntamientos a solventar los problemas de cobertura móvil o internet que lamentablemente sufren los vecinos. A partir de allí se trata de facilitar la instalación de las operadoras y es por ello que la mediación del ministerio es obligatoria”, explica el diputado provincial de Nuevas Tecnologías, Carlos Sampériz, quien ha impulsado diversas reuniones con los ayuntamientos de Arguis, Biarge o Caldearenas, así como con la asociación de vecinos de Bentué de Rasal para informarles personalmente.

Proyecto y demandas al Ministerio de Transformación digital

A pesar de no contar con competencias en telecomunicaciones, la institución provincial ha movido ficha para ‘desbloquear’ una situación que genera muchos problemas en varios pueblos del Alto Aragón. La Diputación Provincial de Huesca ha trabajado de la mano de la empresa pública AST y comprobado que podía ayudar a los ayuntamientos, subvencionando la infraestructura necesaria y construir o rehabilitar las casetas multipropósito municipales. Éstas son las encargadas de la distribución de la televisión digital y donde se pueden hospedar equipos de telefonía y sistemas de telecomunicaciones.

Sampériz explica que “se están recibiendo las primeras memorias por parte de los ayuntamientos y serán los técnicos los que informen cada petición. No tenemos una varita mágica pero estamos planteando soluciones reales dentro de las posibilidades y competencias de la DPH”. Y es que el diputado de Nuevas Tecnologías recuerda que “las telecomunicaciones son competencia exclusiva del Gobierno central, y son los operadores privados los que tienen que dar cobertura”.

Por ello, Sampériz pide más sensibilidad al Ministerio para la Transformación Digital ya que “disponen de planes anuales de extensión de banda ancha con los que se podrían solventar las deficiencias en telecomunicaciones que arrastran algunas zonas nuestra provincia”.

Un servicio indispensable para asentar población

Una de las reuniones que ha llevado a cabo la DPH para informar de este proyecto ha sido con la la asociación de vecinos de Bentué de Rasal. Javier Cruchaga, secretario de la entidad, destaca que ahora mismo en el pueblo “ni siquiera hay ningún tipo de cobertura, ni por fijo, ni por móvil, ni de ningún tipo”. Y añade que durante estas reuniones con la DPH “realmente lo que se ha pedido es que haya una serie de servicios, como hay en el resto de poblaciones, que asientan población y que te dejan vivir”.

El hecho de no tener cobertura no solo ha dejado incomunicados a los vecinos de Bentué de Rasal sino que ha hecho que mucha gente se vaya a vivir a pueblos cercanos por la imposibilidad de vivir con normalidad.Desde la asociación destacan que es prioritario que se agilice y lleve a cabo este proyecto lo antes posible porque “la vida realmente cada vez es más complicada si no tienes comunicación y mucho menos datos. Es así de sencillo para todo. Cada día hay más cosas en digital y menos cosas en analógico”, aseguran.