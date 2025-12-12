Un experto aragonés apuesta por reducir la población de jabalíes en la zona de Huesca más próxima a Lérida

El catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha apostado este viernes por reducir, mediante la caza, la población de jabalíes en la zona de Huesca más próxima a Lérida para prevenir la propagación de la peste porcina africana.

"Hoy son una plaga tremenda, pero no solamente aquí", sino también en Alemania y Rumanía. "Lo que hay que hacer es reducir la población de jabalíes, implicar a la Federación de Caza, que es muy importante, porque si no cazan no se reduce la población". Si se reduce el número de jabalíes Aragón contaría con "un instrumento importante, que sería mucho menor el número de animales a analizar".

La comunidad autónoma tiene unos contenedores refrigerados específicos donde se depositan los jabalíes muertos y "hay que analizarlos", ha expresado Badiola, añadiendo que "eso no todo el mundo lo tiene, pero hay que analizar si esos contenedores son suficientes o no para un caso de emergencia".

También ha enfatizado que la comunidad autónoma cuenta con Sarga, una empresa pública que realiza la recogida de cadáveres animales, "y eso es muy importante".

Tras la primera reunión del Comité de Expertos sobre la Peste Porcina Africana (PPA), Badiola ha indicado a los medios de comunicación que "el punto clave" en Aragón es la franja de Huesca próxima a la comunidad vecina, puntualizando: "No tenemos el problema aquí todavía y esperemos que no lo tengamos", señalando que se puede trabajar "con más tranquilidad" y que "cuando se trabaja deprisa es más complicado".

El Comité ha establecido un protocolo de actuación "por si hubiera alguna situación", ha continuado Badiola, quien ha recalcado que este comité es un organismo técnico que valora cómo está la situación en cada una de las cuestiones que podrían guardar relación si aparece el brote de PPA en Aragón.

"Hemos aprendido algunas cosas del brote de Cataluña", ha explicado el investigador de Unizar, quien ha comentado que el brote ha comenzado por los jabalíes "y tenemos que tratar de hacer algo", recordando que el Gobierno de Aragón está incentivando la caza del jabalí y paga 30 euros por pieza abatida.

Por otra parte, ha comentado que este virus no es transmisible a la especie humana y que ningún laboratorio aragonés trabaja en la peste porcina africana.