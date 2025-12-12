El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá "donde está, dentro de la legalidad"

La entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de Forestalia este pasado jueves, en busca de documentación que ligue a la empresa aragonesa con la trama que rodea a Leire Díez y Santos Cerdán, no alterará las relaciones entre el actual Gobierno de Aragón y el gigante autonómico de las renovables. Así lo ha ratificado este viernes el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el marco de las fallidas negociaciones por el Presupuesto de 2026 y que han hecho que los aragoneses tengan que ir a elecciones el próximo 8 de febrero.

Bermúdez de Castro se ha mostrado "tranquilo" al ser preguntado por Forestalia, que hace apenas un mes presentó el proyecto Búfalo, su desembarco en el sector de los centros de datos, con el que pretende invertir más de 12.000 millones de euros en tres complejos de este tipo repartidos por la provincia de Zaragoza.

El consejero de Hacienda, portavoz de la DGA en esta ronda de contactos, ha asegurado que la relación entre el Gobierno que lidera el popular Jorge Azcón y la empresa presidida por Fernando Samper "seguirá donde está, dentro de la legalidad". Sobre el proyecto concreto, esos tres centros de datos en Magallón. Botorrita y Alfamén, Bermúdez de Castro ha afirmado que "el proyecto se hará dentro de los parámetros de la legalidad, como se ha hecho hasta ahora".

El responsable de la Hacienda aragonesa ha aprovechado la cuestión para criticar que "lo que se está viendo en los últimos días en este país es preocupante y vergonzoso", en referencia a las diferentes investigaciones abiertas de la UCO, con registros en empresas públicas, ministerios y entidades privadas que podrían estar vinculadas a la trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "La corrupción de este Gobierno es sistémica", ha aseverado Bermúdez de Castro sobre el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, que ha señalado que "no son tres o cuatro personajes poco conocidos", por las afirmaciones de algunos líderes socialistas sobre otros políticos investigados.

"¿De dónde ha sacado Sánchez a sus colaboradores? ¿De dónde han salido?", se ha preguntado Bermúdez de Castro, que ha asegurado que la situación política de España dirige a "unas elecciones generales lo más rápido posible, porque no se puede seguir así".