La huelga de médicos concluye en Aragón con su máxima participación: los sindicatos agradecen el seguimiento "masivo"

La huelga de médicos está al borde de llegar a su final. Aragón enfrenta este viernes la última jornada de unos paros que han tenido una finalidad nacional, la de rechazar el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, y una regional, que es reclamar al Gobierno autonómico mejoras en las condiciones laborales y económicas. La convocatoria ha cogido fuerza con el paso de los días y el mayor seguimiento se ha registrado este último día, con un 16,39% de los facultativos que han frenado su actividad, según los datos de Sanidad. Son 603 de los 3.678 efectivos reales llamados a ella. Desde los sindicatos médicos convocantes, CESM y Fasamet, se esperan unos datos superiores, como en previas ocasiones.

Según los datos de Sanidad, el mayor seguimiento se ha dado en la provincia de Zaragoza, en la que este viernes han hecho huelga 527 médicos de 2.652 efectivos. Ello representa un 19,87% frente al 19,60% que el Salud registró en la segunda jornada de paros, la de este miércoles, que fue cuando hubo un mayor seguimiento en esta área provincial.

En el caso de Huesca, el Salud ha apuntado a que han hecho huelga 36 efectivos de 646, lo que supone un 5,57%. En Teruel han sido 39 de 380 (10,26%). A estos efectivos hay que sumar un trabajador del 061 Aragón, como en anteriores jornadas.

Desde los sindicatos médicos convocantes prevén unas cifras superiores, como así ha sido en las jornadas anteriores, cuando han cifrado el seguimiento en cerca de un 80%. Con todo, han subrayado que l ade este viernes es una jornada para "agradecer la participación masiva de los médicos y facultativos a pesar de los mínimos abusivos".