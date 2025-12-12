El IPC se mantiene en el 3,1% en Aragón en el mes de noviembre, una décima por encima de la media nacional
La inflación mensual en la comunidad subió un 0,2%, mientras que la acumulada en lo que va de año alcanza el 2,6%, según los datos del INE
El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,1% en Aragón en noviembre en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el dato de noviembre, se mantienen los precios en la región tras su moderación el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Aragón aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,6%.
Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,7% más que en noviembre de 2024 (-1,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,4% (+0,1 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,2% (-0,6 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3% (+0,8 puntos).
Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en vestido y calzado, un 0,2% (+2,9 puntos) ; ocio y cultura, un 1,1% (+0,8 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (+0 puntos) y sanidad, un 1,5% (-0,1 puntos). A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.
Al finalizar noviembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,2%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%) y Murcia (2,5%).
Extremadura (+0,5%), Murcia (+0,3%) y Navarra (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Cantabria y Canarias en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.
