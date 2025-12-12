La Justicia rechaza otro recurso de Aragón contra el reparto de menores migrantes

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha inadmitido otro recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno de Aragón en relación con el mecanismo puesto en marcha por el Gobierno para el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. En un auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda inadmitir el recurso presentado por Aragón contra una petición del Gobierno central el pasado 20 de marzo en la que le solicitaba información sobre el número de menores migrantes no acompañados que acogían en ese momento.

El recurso se enmarca en la puesta en marcha del plan del Ejecutivo central para establecer un mecanismo de reubicación de menores migrantes no acompañados entre comunidades a fin de aliviar los recursos de zonas de llegada como Canarias o Ceuta, para lo que el Consejo de Ministros aprobó en marzo un real decreto ley.

Para poner en marcha esta reubicación, el Ministerio de Juventud e Infancia envió un correo electrónico al Gobierno de Aragón en el que se recordaba a las comunidades autónomas que, de acuerdo con la norma aprobada, los territorios debían enviar los datos sobre el número de niños y adolescentes extranjeros que atendían y el grado de ocupación de sus plazas.

La DGA, que ha mostrado una oposición frontal a este sistema creado por el Gobierno desde el comienzo junto a otros Gobiernos autonómicos del PP, recurrió la comunicación alegando la inconstitucionalidad de la norma en que se basa, el quiebre de los principios de igualdad y solidaridad interterritorial y de autonomía financiera y la invasión de competencias autonómicas. Pero el TSJM ha inadmitido el recurso y ha dado la razón al Gobierno, en una de sus alegaciones previas, que señalaba "falta de actividad administrativa impugnable".

Efectivamente, la Sala aprecia que el objeto de recurso "no es un acto administrativo decisorio ni es un acto de trámite de cualificación", sino una mera solicitud de información. El auto explica que el hecho de que la comunidad de Aragón no esté conforme con la norma de base para esta petición, el real decreto ley, contra el que Aragón y otras diez comunidades ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, "no implica que la petición efectuada sea una resolución en el sentido estricto ni pueda considerarse una actividad administrativa impugnable".

Infancia defiende un procedimiento "jurídicamente impecable"

Según han señalado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, este es "el tercer varapalo judicial que recibe Aragón en su intento por frenar el desarrollo legislativo de la acogida vinculante y solidaria planteada por el ministerio". El pasado junio, el TSJM tumbó las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico para evitar dar a conocer sus datos de acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y en en julio, la Audiencia Nacional desestimó sus recursos frente a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, han informado las fuentes.

En su opinión, estos "varapalos judiciales" demuestran que el procedimiento legislativo impulsado por el Gobierno "no solo pone en el centro los derechos de los menores extranjeros no acompañados sino que, además, es jurídicamente impecable". Además, han denunciado que la estrategia judicial de Aragón es "nefasta desde el punto de vista jurídico" y tiene "un claro componente racista".