Listas de espera en Aragón: baja en 90 pacientes y 5.437 están pendientes de una operación desde hace más de seis meses

Hay 5.437 pacientes que desde hace más de seis meses están pendientes de una operación quirúrgica en Aragón. Son los datos de la lista de espera quirúrgica de más de 180 días de noviembre, y son también 92 menos que los que había en octubre, siendo este ya el tercer mes consecutivo de descenso. El tiempo de espera medio se sitúa ahora en 127,95 días, que según informan desde Sanidad es la "segunda más baja registrada desde marzo de 2020".

Si se compara con los meses precedentes, la lista de espera quirúrgica de más de 180 días registró 5.529 en el mes de octubre y 5.640 en el de septiembre, cifras inferiores a las de agosto, cuando en pleno verano, y como es habitual por el cierre de camas en los hospitales durante las vacaciones, ascendió el número de personas a la espera de una operación desde hace más de seis meses. Los datos también son positivos si se echa la vista todavía más atrás, ya que la cifra se ha reducido un 24,24% respecto a noviembre de 2024.

La bajada de la lista de espera quirúrgica se entiende por un aumento de la actividad. Según apuntan desde la consejería que dirige José Luis Bancalero, se ha puesto en marcha un plan de dinamización que ha permitido realizar un 3% más de intervenciones. También con el fin de reducir estas cifras, Sanidad ha derivado operaciones a los hospitales privados. En concreto, según informaron desde el departamento, han sido 2.127 desde enero hasta noviembre de 2025, una cifra que prevén que ascienda en diciembre hasta alcanzar los 2.300.

Si se atienden a los datos por especialidades, Traumatología, una de las que cuenta con más lista de espera quirúrgica, registra 1.820 pacientes frente a los 1.893 del mes de octubre. Es decir, 73 menos en el área médica que más pacientes acumula a la espera de una operación desde hace más de seis meses.

En el caso de Otorrinolaringología, la segunda a la cabeza, hay 936 pacientes, lo que supone un descenso de casi 100 pacientes respecto a octubre, cuando 1.034 usuarios aguardaban a ser operados desde hacía más de 180 días. Desde Sanidad explican que esta se trata de una especialidad con una demanda creciente e informan de que, desde el 31 de agosto, la lista de espera quirúrgica de ella ha descendido en 274 personas debido a que hay una mayor disponibilidad de suelo quirúrgico para esta área.

Asimismo, se ha reducido la cifra de usuarios en espera para una operación durante más de seis meses en Oftalmología, que cuenta con 514 pacientes (-73%), en Cirugía Oral y Maxilofacial (-62,5%), donde hay 21 usuarios, y en Cirugía General y Digestiva (-47%), con 436 pacientes según los datos accesibles en el Salud.

En cuanto a provincias, la lista se ha reducido de forma ligera en Zaragoza y ha mejorado en Huesca, en la que se ha pasado de 452 a 341 pacientes. En el caso de Teruel, ha ascendido: frente a los 388 de octubre, en noviembre hay 453 pacientes a la espera de una operación desde hace más de 180 días. Por provincias, en Zaragoza hay 4.643 usuarios pendientes de operación, lo que representa un 85,4% de la lista de espera quirúrgica de más de 180 días. En Huesca son 341 (6,27%) y, en Teruel, 453 (8,33%).

Desde el Departamento de Sanidad valoran "de forma positiva" la evolución de la lista de espera quirúrgica en 2025, que según indican ha descendido en un 27,76% en 2025.