Reacciones al adelanto electoral en Aragón: del "fracaso de Azcón" a "la irresponsabilidad de Abascal"
Los partidos de la oposición critican el movimiento del Gobierno autonómico, en un debate al que se incorporan el líder nacional de Vox y Alberto Núñez Feijóo
Aragón celebrará el próximo 8 de febrero sus primeras elecciones adelantadas de su historia democrática. Una decisión que anunciará el lunes el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, al no llegar a un acuerdo con Vox por los Presupuestos del próximo ejercicio y rechazar la mano tendida del PSOE para sacar adelante las cuentas. Un movimiento, enmarcado en plena pugna entre la derecha y la ultraderecha en los comicios de Andalucía, que ha generado el rechazo de la mayor parte de la oposición, pero que también ha implicado en el debate a Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox).
La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha afirmado este viernes que el adelanto electoral en Aragón refleja que el Gobierno de Jorge Azcón no ha sabido construir un proyecto sólido para Aragón y supone "un fracaso político" que arrastra a todos. Marca, para Lasobras, "un nuevo hito negativo en la historia de Aragón" al que se suma el año y medio perdido para la comunidad, porque esta decisión política "se podía haber tomado antes, desde el mismo momento que hubo que prorrogar los presupuestos para 2025". Ante las elecciones, Lasobras ha subrayado que CHA está preparada para ofrecer la alternativa política necesaria desde el aragonesismo de izquierdas.
El portavoz del grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha considerado que la previsible convocatoria de elecciones anticipadas, al no lograr PP y Vox un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026, es "un riesgo para la estabilidad de Aragón" y que "está claro que unos y otros tenían ya decidida su postura hace muchos días". En un comunicado, Guitarte ha advertido de que "cabe la posibilidad de que pidamos este esfuerzo de ir a votar a los ciudadanos aragoneses para que Jorge Azcón acabe dependiendo otra vez de Vox para gobernar".
La recién elegida coordinadora general de IU en Aragón, Marta Abengoechea, ha asegurado que en la formación llevan tiempo pronosticando un adelanto electoral, que es "consecuencia directa de la permanente incapacidad del Partido Popular para gobernar y alcanzar acuerdos". "Celebramos que se haya puesto fin a una situación que se había convertido en una farsa insostenible", ha expresado Abengoechea.
El coordinador de Podemos Aragón, Ricard Mitjana, ha afirmado este viernes que este partido "está preparado para encabezar una lista amplia de izquierdas que dé certezas a los ciudadanos" en las elecciones autonómicas anticipadas del 8 de febrero de 2026. "Por fin se ha terminado el sainete del señor Azcón y del señor Nolasco", ha continuado, indicando que "Azcón, con su incapacidad acreditada para llegar a acuerdos, ha puesto a Aragón a los pies de los caballos".
El diputado autonómico del PAR, Alberto Izquierdo, ha afirmado este viernes, tras la reunión del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco, que ha terminado sin acuerdo sobre los presupuestos de 2026, que "la irresponsabilidad de Vox, de Santiago Abascal", en alusión a "Madrid", obliga a los aragoneses a "ir a las elecciones anticipadas". "Es una pena ver cómo un partido político que se supone que venía a mejorar la vida de los aragoneses y de las aragonesas, lo único que va a hacer es empeorarla, hacerles ir a votar", ha considerado Izquierdo.
Reacción nacional
El líder del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado desde Extremadura a Vox de "querer hacer daño a los Gobiernos del PP". "No entiendo por qué si el problema de Vox es el señor Sánchez no deja gobernar al Partido Popular después de ganar las elecciones; esto es lo que se va a decidir en Extremadura, esto es lo que se puede decidir en Aragón, esto es lo que se puede decir en Castilla León", ha agregado.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado, al respecto del adelanto electoral en Aragón, que el presidente de esta comunidad autónoma, Jorge Azcón, lo ha planteado porque "no tiene capacidad de negociar con una fuerza como Vox, a la que engañó, a la que obligó a salir del gobierno y a la que después ha querido maltratar". "No tenemos miedo a ir a elecciones en ninguna región, y por supuesto no tenemos miedo, sino que lo queremos y exigimos, a ir a elecciones en España", ha añadido.
- Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad
- Una mítica bocatería de Zaragoza abre su tercer establecimiento en un nuevo barrio en plena expansión
- El líder del PP mejor valorado está en Aragón y supera a Ayuso...pero es un gran desconocido
- Una empresa aragonesa de venta de carne de jabalí: 'Llevamos años pagando la psicosis de la peste porcina; me recuerda a las vacas locas
- Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
- La ‘gran Zaragoza’ supera la frontera simbólica de los 800.000 habitantes
- Adiós a uno de los mejores 'brunch' de Zaragoza: Nati Natillas baja la persiana
- ¿Qué es Forestalia? La empresa aragonesa que ha pasado de los molinos de viento a las granjas de datos