Así será la nueva sede de la televisión y radio autonómicas de Aragón en el recinto Expo de Zaragoza: Lamela entrega un diseño icónico para un desembarco en 2028

Un edificio icónico para un uso revolucionario. Así podría resumirse el diseño que pretende llevar a cabo la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) para su nueva sede en el antiguo recinto de la Expo de Zaragoza. El proyecto constructivo por fin sale a la luz y lleva el sello del Estudio Lamela, un diseño sobre el que ahora se trabajará en introducir algunas modificaciones de carácter técnico en la sociedad Expo Zaragoza Empresarial para que pueda salir a licitación el contrato para ejecutar las obras.

Si todo sale según lo previsto, el concurso público debería impulsarse a principios de 2026 y quizá en verano poder iniciar los trabajos. Con el objetivo de iniciar el desembarco en Ranillas a principios de 2028 después de 20 meses de obras que quizá se reduzca en la puja entre empresas.

Se trata de un calendario sujeto a posibles imprevistos, como el posible adelanto electoral en Aragón, aunque ni la campaña ni la resaca tras el paso por las urnas tendría que afectar al proceso de adjudicación, que se llevará a cabo a través de una sociedad pública como Expo Zaragoza Empresarial que puede avanzar en ello sin complicaciones legales, sobre todo porque el consejo de administración de la CARTV, en el que todos los partidos están representados, no solo conoce desde ayer el proyecto sino que le ha dado el visto bueno.

El diseño de Lamela ofrece un edificio de cuatro plantas y 15.486 metros cuadrados, 4.260 más que ahora. / Estudio Lamela

Aún así, la principal novedad a estas alturas es conocer con detalle cómo será la futura sede de la televisión y la radio autonómicas aragonesas en el recinto de la Expo. Un traslado que conseguirá dotar a la CARTV de un edificio icónico de 15.486 metros cuadrados en el edificio Ebro 3, uno de los ‘cacahuetes’ sin ocupar de Ranillas –el más grande–, que le conseguirá 4.200 metros cuadrados más que su actual ubicación junto a la Escuela de Artes y La Chimenea (ahora tiene 11.225,94) y capacidad para alojar a más de 700 trabajadores, directos e indirectos, que pertenecen a la propia corporación, a los informativos y a los de las productoras de programas que ahora se encuentran fuera de la sede principal.

Lamela ha diseñado un edificio más amplio, accesible y abierto a la ciudadanía, con grandes ventanales con vistas al Ebro envueltos en lamas de color verde en la fachada donde también se instalarán pantallas digitales. Y en la cubierta, un enorme espacio vegetal y, la gran novedad del diseño, placas solares que sirvan para abastecer de suministro eléctrico. Mientras, en el sótano, con 2.123 metros cuadrados, habrá 91 plazas de párking, aparcamientos para bicis y patinetes, cuartos de servicios e instalaciones, vestuarios y almacenes.

El futuro edificio en Ranillas tendrá placas solares y una cubierta vegetal en la azotea del 'cacahuete' Ebro 3, ahora en desuso. / Estudio Lamela

El diseño, planta a planta

La planta baja contará con dos accesos diferenciados, la entrada del personal y la de los visitantes e invitados, en el frente fluvial y junto al parque empresarial DInamiza. Habrá en el interior 3.643 metros cuadrados donde se creará, además del hall principal, un auditorio a doble altura para actos y eventos, cuatro platós (también a doble altura), camerinos, maquillaje y otras estancias asociadas a los programas, la videoteca, salas de lactancia y primeros auxilios y un hangar para unidades móviles.

En la primera planta, con 2.168 metros cuadrados, y además de los platós y el auditorio a doble altura, se alojarán cuatro estudios de radio, cuatro controles de realización de televisión y otras salas técnicas de control, continuidad o monitorado de señales, entre otras, además del centro de procesamiento de datos y el taller de explotación técnica.

En definitiva, aglutinará todos los espacios reservados a la parte técnica para dejar las plantas segunda y tercera, con 4.044 y 3.508 metros cuadrados, respectivamente, para alojar oficinas. La segunda, reservada para las productoras, los comités de empresa, además de una cafetería comedor, 2 office y cuatro salas de reuniones (además de incluir cabinas de edición y grabación). La tercera será para todos los departamentos de la CARTV, desde la dirección general a Contenidos e Informativos, además de contar igualmente con cabinas de edición y grabación, tres office, cuatro salas de reuniones y dos de «confidencialidad». Y en ambas plantas, habrá una terraza exterior.

El proyecto constructivo plantea un plazo de ejecución de 20 meses y una inversión de más de 22 millones. / Estudio Lamela

ETB, espejo al que mirar para el traslado en 2028

Así ve la luz el diseño de Lamela para la futura sede de la CARTV en la Expo, en un edificio que no solo les proporciona un 30% más de espacio que en su ubicación actual, obsoleta y con deficiencias de calado, sino que además traslada a Ranillas un inquilino (pagará un alquiler anual a Expo Zaragoza Empresarial) que por primera vez tendrá actividad durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Esta característica inédita en el recinto es la que convierte al futuro traslado en 2028 en el momento más complejo de definir y afrontar para la CARTV ahora. De hecho es inédito en una televisión autonómica en España en los últimos 18 años. Porque se trata de cambiar de ubicación sin interrumpir una programación, que es durante las 24 horas del día y los 365 días del año, y movilizar a más de 700 trabajadores, entre personal propio y empresas contratadas y productoras de programas, de forma escalonada. El espejo en el que quiere mirarse la CARTV para este aterrizaje es el que siguió Euskal Telebista (ETB) en 2007, hace ya 18 años, en su traslado a sus instalaciones actuales de Bilbao.