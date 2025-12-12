Sijena urge apercibir al MNAC y al ministro para que no interfieran en la devolución de los bienes a Aragón

La representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha instado este viernes a la jueza de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena que aperciba al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de no interferir en el proceso de cumplimiento de la resolución judicial.

En su escrito, al que ha tenido acceso la agencia EFE, el letrado del consistorio, Jorge Español, respalda su petición en una información de un rotativo catalán en la que se informa de la convocatoria de una reunión del patronato el próximo jueves 18 de diciembre en el que se podría acordar la solicitud de intervención del Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE) para obtener un informe favorable a las tesis de imposibilidad de traslado de las pinturas.

Español argumenta que a través de la información "filtrada" a dicho diario, "previsiblemente y en connivencia con el Ministerio de Cultura, copatrono de ese museo, se pediría un informe al IPCE que previsiblemente sería negativo, y por lo tanto opuesto al contenido de la sentencia a ejecutar".

Tras recordar que el IPCE no es un organismo "independiente", el letrado recuerda que en un escrito anterior ya reclamó a la magistrada de Huesca que apercibiera al MNAC y al propio ministro Urtasun para no intervenir en el proceso de ejecución de la sentencia sobre la base del estado de las pinturas y su devolución, una cuestión, señala, que ya se resolvió en la resolución judicial, confirmada hace unos meses por el Supremo.

Lamenta en este sentido, la actuación "claramente desleal y fraudulenta" de la dirección del museo catalán. Según explica Español, después de que la jueza denegara hace unos días la petición del MNAC de que interviniera el IPCE, ahora el museo se ampara en el Ministerio de Cultura.

A juicio del letrado, el ministerio "se aprovecha" de que el juzgado oscense no solicitara la intervención de la Fiscalía para advertir a los responsables del ministerio de que podrían incurrir en un delito de desobediencia. Recuerda en su escrito que la sentencia, que no fue recurrida por el Estado, a pesar de que formó parte del proceso, confirmó que las pinturas podían trasladarse. Y ahora se pretende, "por evidentes intrigas políticas muy bien conocidas, exigir su complicidad para estorbar o, peor aún, dinamitar la ejecución de la resolución".

Requerimiento urgente

Por esta razón, solicita a la magistrada del Juzgado de Huesca que requiera "urgentemente" a la dirección del MNAC, al ministro de Cultura, copatrono del museo, y al director del IPCE que se abstengan de interferir en la ejecución de la sentencia que, subraya, "deben inexorablemente cumplir", y que colaboren en el proceso.

Asimismo, pide a la magistrada que aperciba a ambas partes acerca de la posibilidad de incurrir en delitos de desobediencia de una orden judicial en el caso de intervenir en el proceso con el ánimo de tratar de no cumplir con la orden de devolución.