Este es el "triángulo de hielo" en Aragón donde se registran las temperaturas más bajas de España

Los memes recurrentes en las redes sociales bromean con la posibilidad de que la estación intermodal de Delicias en Zaragoza sea el origen del frío en la península Ibérica. La observación es errada, aunque no está lejos de la realidad, pues la provincia de Teruel alberga el llamado triángulo del hielo en el que se concentran todos los récords oficiales de temperaturas más bajas en áreas pobladas de España. Un grupo de meteorólogos, científicos y divulgadores se reúne este fin de semana en Daroca para abordar estos polos de frío que habitualmente registran en el territorio nacional las temperaturas mínimas y reflexionar sobre los cambios que el calentamiento global ya deja sentir en las olas de frío.

El divulgador científico Vicente Aupí, organizador de la cita, detalla que los datos históricos confirman la relevancia de este triángulo geográfico que tiene como vértices la ciudad de Teruel, Calamocha y Molina de Aragón, ya en la provincia de Guadalajara. La mínima absoluta oficial alcanzada en esta zona fue de -30 grados, registrada el 17 de diciembre de 1963 en el observatorio de Fuentes Claras. Otros récords notables incluyen los 28 grados bajo cero registrados en Monreal del Campo y en Molina de Aragón. Además, la capacidad de crear frío de esta zona se mantiene inalterable, casi tanto como la estación de Delicias en los chistes de los monologuistas. Así lo demuestran los -26,5 grados alcanzados en el observatorio de Torremocha del Jiloca durante la ola de frío asociada a la borrasca Filomena en enero de 2021.

Tres niños hacen un muñeco de nieve en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El triángulo del frío tiene razones científicas. La geografía de la zona favorece cielos despejados, grandes acumulaciones de nieve y vientos en calma. Una mezcla que propicia el descenso de las temperaturas de forma drástica cuando llegan bolsas de aire polar. En esos momentos las temperaturas descienden "dramáticamente", como evidencia Aupí. Desde finales del siglo XIX estas circunstancias han concurrido en más de cien ocasiones, dejando termómetros por debajo de los veinte grados bajo cero casi una vez por década.

La popularización de estos polos de frío entre los expertos también tiene que ver con la existencia de observatorios meteorológicos, algunos auténticas instalaciones históricas. Es el caso de los localizados en Molina de Aragón o en Calamocha, que fueron puestos en marcha a mediados del siglo XX para proporcionar datos de navegación para la puesta en marcha del puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Gracias a ellos, recuerda Aupí, se han podido documentar estos periodos extremos de bajas temperaturas.

El cambio climático, en todo caso, está variando la frecuencia en la que se registran estos desplomes de los termómetros rozando los 30 grados bajo cero. "Mientras que a mediados del siglo XX estas olas de frío ocurrían dos o tres veces por década, en lo que va del siglo XXI solo se han registrado dos grandes episodios, en diciembre de 2001 y en enero de 2021 con Filomena, lo que indica que el intervalo entre un evento de frío extremo y el siguiente es ahora mucho más largo", precisa el divulgador.

Además del triángulo turolense, Aragón es una comunidad que se lleva bien con los guantes, las bufandas y las orejeras. En las jornadas de Daroca se hablará de casos extremos registrados en el Pirineo o un episodio en el invierno entre 1917 y 1918 cuando incluso Zaragoza capital alcanzó su récord de temperatura mínima del siglo XX. "En épocas pasadas, las olas de frío extraordinarias podían afectar incluso al pie de costa con nevadas y heladas intensas, algo que nos hace pensar todavía más cómo el clima ha cambiado", indica.

Las jornadas de Daroca cumplen su quinta edición, celebradas en diversos lugares de España. Su éxito entre los aficionados y científicos demuestra "la fascinación que despierta este fenómeno". Aupí señala que se asocia a paisajes navideños y cierto ambiente navideño que contrasta con otras manifestaciones climáticas, mucho más antipáticas. Aunque no tan frías como la turolense, en la península (descontando la estación de Delicias) registra otros territorios habituados a los veinte grados bajo cero como Palencia, León, los Picos de Europa o áreas de elevada altitud en el sureste de España, como Jaén y Murcia.