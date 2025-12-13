La escuela de Caneto, sin resurgir de las cenizas: se cumple un año del incendio

Hace un año que la mala combustión de una estufa hacía prender un aula de la escuela O Chinebro de Caneto. La sala se llenó de humo negro y el espacio quedó inservible, con la suerte de que los escolares todavía no habían llegado a clase al no haber comenzado la jornada escolar. Desde aquel 13 de diciembre de 2024 apenas han cambiado las cosas y, aunque la sala sigue en pie, ya que solo prendió parte del material, continúa inutilizada. Lo cuenta la AMPA (Asociación Madres y Padres de Alumnos), desde la que aseguran que "no se han reparado los daños". Como ya hicieran el invierno pasado, los alumnos se desplazan ahora a la Casa Rural del pueblo para recibir clase.

"No ha habido inversión en el aula. Ha habido una negativa a sustituir el mobiliario que se dañó en el accidente porque el servicio no se está dando en el aula", exponen desde la AMPA. Según explican las familias, desde hace un tiempo y previsiblemente hasta mayo, para los "meses de invierno" y como ya hicieron el curso pasado después del accidente, las clases están "desplazadas" a la Casa Rural. "Se vació la de la escuela y se desplazó. No quieren dotar a la escuela del mobiliario y han instado a que la propia AMPA costee lo que sea necesario", relatan.

Desde la asociación matizan que los espacios de la escuela siguen empleándose "para todo aquello que no necesita ser calefactado", como pueden ser las clases de Educación Física, que además durante algunas temporadas se imparten en la zona exterior, o el recreo. "Las aulas no están clausuradas, siguen en funcionamiento y la docencia allí está autorizada, pero no cumplen con las condiciones de espacio y calefacción para el invierno", remarcan.

Interior del aula que sufrió el incendio tras la mala combustión de la estufa, hace un año. / El Periódico de Aragón

El problema para ellos está en una "falta de inversión" que les ha obligado a "buscar una alternativa" para los escolares, que es la Casa Rural. "A ellos (el local) les genera pérdidas porque el negocio deja de recibir a gente durante ese tiempo, y tenemos que pagar un alquiler que de momento está asumiendo la AMPA", subrayan.

Sin embargo, desde la consejería de Educación del Gobierno de Aragón indican que en septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dio a las familias la opción de colocar un sistema de calefacción en las aulas de la escuela, financiándolo ellas y garantizando que se cumplían con los requisitos de seguridad, o llevar a los niños a los locales del pueblo en los que se impartieron las clases tras el incendio de diciembre. Según indican, la AMPA optó por lo segundo.

Ya unos meses antes, en mayo, el TSJA dictó, por solicitud de la AMPA, que los escolares podían volver a la escuela tras haber recibido las clases durante unos meses en otros locales como en la Casa Rural. Entonces se reactivaron también las medidas contracautelares que había dictado el juez en enero de 2024, lo que les permitía utilizar el aula que el año anterior, en noviembre de 2023, había sido cerrada por Educación de forma sorpresiva por no estar legalizada. Y ello implicaba que se debían acometer mejoras en las clases, según explicaron las familias en septiembre.

Según indicaron desde la AMPA a principios de este curso y confirman ahora, unos meses más tarde, en junio de 2024, los servicios jurídicos de la DGA y las familias llegaron a un acuerdo por el que se suspendió el procedimiento judicial del TSJA. Sin embargo, y como ya hicieran hace tres meses, denuncian que las familias realizaron las mejoras en la escuela a las que se habían comprometido pero hubo cuestiones que correspondían a la Administración que todavía a día de hoy, un año después del incendio, no se han cumplido. Son algunas como el aislamiento de las clases, que indican que llevan años reclamando.

La construcción de una nueva escuela

"A nivel administrativo no se ha avanzado con las instalaciones que tenemos, y después del incendio tampoco ha habido reacción alguna por parte de las administraciones", denuncian desde la AMPA. Y no es el único frente abierto en Caneto, pues pendiente queda todavía la regularización definitiva de la escuela O Chinebro. En agosto se celebró un pleno sobre la adquisición del terreno, del que es titular la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), para venderlo al Ayuntamiento de La Fueva, del que depende Caneto. Se autorizó la compra y según comparte su alcalde, Jesús Castillón, el consistorio adelantó 200 euros a la CHE y ahora están a la espera para pagar la parte restante. Indican que no conocen los plazos de trabajo ya que se trata de un proceso lento.

Desde Educación comparten que, una vez termine el proceso y el consistorio de La Fueva ponga los suelos a disposición del Gobierno de Aragón, se podrá continuar con el procedimiento de crear una nueva escuela, inscribirla en el registro de centros docentes no universitarios de Aragón y planificar sus instalaciones. Según informan desde este departamento y confirman desde la CHE, se han ido dando pasos para poder enajenar la finca.

Las familias de O Chinebro empiezan a ver la luz y confían en el proceso, aunque deslizan que "siempre parece que es inminente, pero luego...". Eso sí, se mantienen su actitud positiva y confían en que desde las administraciones cumplan los compromisos que se tomaron hace tiempo. Porque, recuerdan, este 13 de diciembre hace un año desde el accidente del incendio, pero también se cumplen unos dos años desde que en noviembre de 2023 Educación decretara el cierre de la escuela O Chinebro y "en enero harán dos años también de que el TSJA reconociera que existía un servicio educativo público y decretara la reapertura de las aulas". El foco, ahora, en que Caneto resurja de las cenizas.