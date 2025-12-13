Un exconcursante de Masterchef abre una hamburguesería en un hotel de Formigal
Deleito ya cuenta con ocho establecimientos, casi todos situados en Cataluña
Los amantes de los deportes de invierno esperan con ganas las primeras nevadas de esta época para coger sus esquís y poner rumbo al Pirineo aragonés para disfrutar de las distintas estaciones. La esperada temporada de esquí, que arrancó de forma oficial el pasado 29 de noviembre en las estaciones aragonesas, no solo trae consigo la adrenalina del descenso de las montañas, sino también alguna novedad gastronómica ideal para cuando se acabe de practicar cualquiera de los deportes posibles.
La popular hamburguesería Deleito, reconocida por su conceprto fast-foof gourment, ha levantado la persiana en el hotel Snö Aragon Hills de Formigal, sumándose a la oferta de ocio y restauración del municipio oscense. Este establecimiento llega con un reclamo que va más allá de la oferta culinaria: uno de sus fundadores es Alberto Gras, finalista de la temporada ocho de 'MasterChef'.
El cocinero catalán, exconcursante de uno de los programas televisivos con más espectadores de España, trasladó su pasión por la gastronomía a este proyecto que ha abierto sus puertas en Formigal. Deleito ha dado el salto fuera de Cataluña donde ya cuenta con varios locales, sobre todo en Barcelona.
Una carta con novedades
Deleito abrió su octavo local en Formigal el pasado fin de semana con novedades en la carta respecto a los otros establecimientos que tiene la marca. BBQ Buyer (una burger en honor a los influencers con mermelada de bacon), la cheeseburger, carbonara trufada by Rafuel o la burgerfoie son algunas de las hamburguesas que se pueden probar en este local situado en el hotel Snö Aragon Hills de Formigal.
Además, para combatir el frío del invierno, los propietarios de Deleito han decidido introducir tres novedades: chocolate y caldo caliente para luchar contra el frío y un pan brioche relleno de nocilla y pasado por la sartén. Deleito cuenta con una terraza exterior desde donde se puede probar una de sus conocidas hamburguesas disfrutando de las vistas del Pirineo aragonés.
- Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad
- Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
- Así será la nueva sede de la televisión y radio autonómicas de Aragón en el recinto Expo de Zaragoza: Lamela entrega un diseño icónico para un desembarco en 2028
- Una mítica bocatería de Zaragoza abre su tercer establecimiento en un nuevo barrio en plena expansión
- Una empresa aragonesa de venta de carne de jabalí: 'Llevamos años pagando la psicosis de la peste porcina; me recuerda a las vacas locas
- Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
- ¿Qué es Forestalia? La empresa aragonesa que ha pasado de los molinos de viento a las granjas de datos
- La empresa armamentística Instalaza abandona el centro de Zaragoza y cierra un convenio para construir 155 nuevas viviendas