Un exconcursante de Masterchef abre una hamburguesería en un hotel de Formigal.

Los amantes de los deportes de invierno esperan con ganas las primeras nevadas de esta época para coger sus esquís y poner rumbo al Pirineo aragonés para disfrutar de las distintas estaciones. La esperada temporada de esquí, que arrancó de forma oficial el pasado 29 de noviembre en las estaciones aragonesas, no solo trae consigo la adrenalina del descenso de las montañas, sino también alguna novedad gastronómica ideal para cuando se acabe de practicar cualquiera de los deportes posibles.

La popular hamburguesería Deleito, reconocida por su conceprto fast-foof gourment, ha levantado la persiana en el hotel Snö Aragon Hills de Formigal, sumándose a la oferta de ocio y restauración del municipio oscense. Este establecimiento llega con un reclamo que va más allá de la oferta culinaria: uno de sus fundadores es Alberto Gras, finalista de la temporada ocho de 'MasterChef'.

El cocinero catalán, exconcursante de uno de los programas televisivos con más espectadores de España, trasladó su pasión por la gastronomía a este proyecto que ha abierto sus puertas en Formigal. Deleito ha dado el salto fuera de Cataluña donde ya cuenta con varios locales, sobre todo en Barcelona.

Una carta con novedades

Deleito abrió su octavo local en Formigal el pasado fin de semana con novedades en la carta respecto a los otros establecimientos que tiene la marca. BBQ Buyer (una burger en honor a los influencers con mermelada de bacon), la cheeseburger, carbonara trufada by Rafuel o la burgerfoie son algunas de las hamburguesas que se pueden probar en este local situado en el hotel Snö Aragon Hills de Formigal.

Además, para combatir el frío del invierno, los propietarios de Deleito han decidido introducir tres novedades: chocolate y caldo caliente para luchar contra el frío y un pan brioche relleno de nocilla y pasado por la sartén. Deleito cuenta con una terraza exterior desde donde se puede probar una de sus conocidas hamburguesas disfrutando de las vistas del Pirineo aragonés.