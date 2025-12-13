La mejor ruta en Aragón para iniciarse en los paseos con raquetas: 5 km entre preciosos bosques y vistas espectaculares del Pirineo
Este hermoso recorrido circular es ideal tanto para principiantes como para hacer en familia
La nieve ha hecho su aparición en Aragón, un destino preferente para los amantes del esquí y de los deportes de invierno. La comunidad ofrece un sinfín de posibilidades para disfrutar de la montaña incluso en los meses más fríos, desde el esquí alpino y el esquí de fondo, hasta la escalada en hielo o los paseos con raquetas, que pueden practicarse en alguno de los Espacios Nórdicos del Pirineo Aragonés, especialmente diseñados para estas actividades.
En Aragón existen diversos enclaves habilitados para los paseos con raquetas, con recorridos perfectamente señalizados que permiten practicarlos por libre o guiados por monitores especializados. Los paseos con raquetas ganan cada día más adeptos gracias a la excelente combinación de ejercicio físico con el disfrute de los paisajes invernales.
Entre estos espacios nórdicos destaca Oza-Gabardito, en el valle de Hecho, donde se encuentra uno de los itinerarios más sencillos y accesibles para iniciarse en esta modalidad. A solo 14 kilómetros de la localidad de Hecho y a 1.400 metros de altitud, el paraje de Gabardito ofrece una ruta circular de 5 kilómetros que permite descubrir este rincón privilegiado de la cordillera, rodeado de preciosos bosques.
Una ruta ideal para iniciarse en las raquetas
Gabardito se sitúa a los pies de las impresionantes paredes del macizo de Agüerri y con vistas a cimas tan reconocidas como la de Peña Forca. Todo el entorno está envuelto por un bosque precioso, de esos que invitan a perderse durante horas.
El lugar ofrece distintas posibilidades. Desde aquí se puede subir al Bisaurín, realizar el circuito circular de esquí de fondo o recorrer el itineario de raquetas, de 5,5 km y una duración aproximada de dos horas y media, perfecto tanto para iniciarse como para disfrutar en familia.
Mientras que el circuito de fondo (de 3 kilómetros) discurre por la pradera y el bosque, la pista balizada para raquetas gana algo más de altura. Tras dejar el coche en el aparcamiento de Gabardito, se toma una senda bien señalizada que se adentra en el bosque sin posibilidad de pérdida.
Aunque la mayor parte del recorrido transcurre entre árboles, varios claros permiten contemplar hermosas vistas de los macizos que rodean el valle, entre ellos el Bisaurín. Con sus 2.670 metros, se trata de una de las cumbres más icónicas de los Pirineos.
Otros lugares para pasear con raquetas en Aragón
Además de sus seis estaciones de esquí alpino, Aragón cuenta con siete espacios nórdicos para disfrutar del esquí de fondo y de los paseos con raquetas. Forman parte de la Asociación de Espacios Nórdicos de Aragón:
- Balneario de Panticosa (valle de Tena).
- Linza (Valles Occidentales).
- Oza-Gabardito (Valles Occidentales).
- Llanos del Hospital (valle de Benasque).
- Pineta (valle de Pineta).
A ellos se suman otros dos espacios invernales perfectos para estas actividades:
- Lízara, también en el Parque Natural de los Valles Occidentales
- Y la zona de esquí nórdico de Candanchú, en el valle del Aragón
Todos ellos conforman un mapa para descubrir Aragón paso a paso entre bosques nevados y paisajes que, en invierno, muestran una estampa insólita.
