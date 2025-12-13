La nueva iluminación de la Torre del Agua de Zaragoza se complica aún más: "Vamos a llegar hasta el final, estamos dispuestos a ir a los tribunales"

De nuevo la única oferta válida presentada al concurso público para adjudicar las obras de instalación de la nueva iluminación de la Torre del Agua y una nueva fachada digital ha sido rechazada. La sociedad Expo Zaragoza Empresarial ha hecho una valoración demoledora de la propuesta presentada por la UTE formada por Aneum Led y Fibratel, otorgándole la misma puntuación en el apartado técnico, 13,5 puntos, que supuso su exclusión de la licitación por no alcanzar el mínimo de 15 exigido.

Esta decisión en octubre motivó que se declarara desierto el concurso para adjudicar un contrato valorado en más de 6 millones de euros y que la sociedad volviera a sacar ese mismo día otro nuevo que incluía unas condiciones idénticas a las del primero. Pero las empresas decidieron recurrir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), que les dio la razón y obligó a revocar su eliminación, suspender el nuevo concurso público y realizar una nueva valoración de la oferta porque interpretó que no estaba suficientemente argumentada esa valoración y obedecía a criterios arbitrarios.

Además, el TACPA señalaba entonces que no le había concedido a la UTE el plazo legalmente establecido para que esta pudiera hacer alegaciones, incluso hacer aclaraciones o aportar más documentación sobre cuestiones que el órgano de contratación ponía en duda o le parecía insuficiente. Pues bien, dos meses después de haber declarado desierto el concurso público ha culminado un informe de valoración aún más contundente. La puntuación es la misma, pero las apreciaciones no. Y es que llega a calificar de "inútil" la documentación aportada.

Pero esta segunda valoración, lejos de rectificar la puntuación inicial y motivar su exclusión, ha enfadado aún más a la UTE: "ha empeorado la situación, ya que se ha pasado de las valoraciones arbitrarias a la descalificación". Así lo ha afirmado el responsable de Aneum Led, José María González, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que ha explicado que ya trabajan en recurrir esta nueva resolución por los cauces legales.

"Vamos a remitir esta resolución al TACPA para que sea el tribunal quien determine si esta valoración está suficientemente argumentada o como indicó la primera vez, sigue siendo arbitraria", ha expuesto el portavoz de la UTE, quien también ha añadido que "presentaremos las correspondientes alegaciones dentro del plazo que se nos ha concedido y esperamos que recapaciten". Un mes tienen para hacerlo, antes de que se decida declarar desierto el concurso por segunda vez.

Pero no solo no están conformes, sino que sienten indefensión, aseguran, por lo que creen que es un trato injusto hacia "un operador económico que ha presentado una oferta técnicamente válida". "Vamos a llegar hasta el final, iremos a los tribunales", garantiza el responsable de Aneum Led. Porque considera que se les está excluyendo "de forma injusta" y remarcan la "arbitrariedad" como principal argumento para rebatir esa valoración técnica que incluye apreciaciones muy duras hacia su oferta.

Información "inútil"

"Así pues, la información contenida en este apartado, además de incumplir el Pliego, es totalmente inútil a efectos de lo que se valora en este criterio. Lo único que contiene la oferta es una serie escueta de actividades mal enlazadas, no todas ellas determinantes, que ni siquiera incluyen las importantes a las que, sin fundamento básico alguno, se le ha aplicado una duración para justificar el cumplimiento del plazo máximo indicado en el pliego". Así se refiere literalmente el acta a la propuesta de la UTE formada por Aneum Led y Fibratel en esta segunda valoración, en este caso cuando se analiza la planificación de los trabajos, que adorna con otras consideraciones como que se limita a hacer "una mera operación aritmética que el propio programa informático realiza (es una simple división entre dos números)" en otro apartado, o que "resulta sorprendente que de seis actividades productivas que tiene el diagrama de barras (cantidad bien exigua) solo dos tengan bien la relación de dependencias" y que "el camino crítico identificado no tiene el mínimo rigor ni justificación".

Respecto al proceso constructivo, también expone Expo Zaragoza Empresarial que la oferta hace una "enumeración poco estructurada de las partes de la instalación que se realiza, y de alguno de los procesos de su montaje poco jerarquizados" o que hace una "mención escasa de la incidencia en la calidad o en plazo de los pocos procesos que se plantean dando, en su caso, más respuesta a un qué hay que hacer que a un cómo se va a hacer que es en lo que consiste un proceso constructivo". O que "vuelve a abundar en la inclusión de información que no aporta absolutamente nada al criterio valorado". Son valoraciones que aderezan los cero puntos que se le da a un apartado clave, el del proceso constructivo que es clave en la puntuación técnica global.

¿Una segunda oportunidad?

No obstante, el pulso sigue abierto entre la sociedad Expo y la UTE que, al fin y al cabo, es la única oferta válida que sobrevive de un primer concurso en el que, no hay que olvidar, se presentaron dos más, que quedaron excluidas por sus propios errores. La primera, de Telefónica, que presentó su oferta seis minutos más tarde de que expirara el plazo dado para entregarla. Y la segunda, de Bienvenido Gil, porque para acreditar la solvencia técnica presentó por error una declaración responsable de la empresa con la que trabajaba, Saco Technologies S.L., con sede en España, cuyo representante legal y adminiistrador único era Miguel Fontgivell, que también es el director del proyecto diseñado para la nueva iluminación y fachada digital de la Torre del Agua y responsable de Oboria Digital, por lo que incurría en un "potencial conflicto de intereses".

Y es relevante esta circunstancia porque en el fondo de este pulso por la valoración técnica de la única oferta válida también se intuye el temor de que esa puntuación y calificación tan dura pueda obedecer a otro propósito como sería darles una segunda oportunidad a las otras dos empresas licitadoras excluidas. De hecho, desde la UTE Aneum Led y Fibratel destacan que se haya rectificado en una cuestión importante: "la primera vez declararon desierto directamente el concurso y sacaron un nuevo en ese mismo momento en condiciones idénticas y en esta ocasión no se ha hecho, y se nos ha concedido un plazo de un mes para hacer alegaciones".

Esta es una oportunidad de reconducir la situación que ahora solo tiene esta UTE y que lograría desatascar unas obras valoradas en más de seis millones que ya acumulan dos meses de retraso sobre el calendario previsto. Y que aún no tiene despejado el futuro ni fecha para adjudicar o iniciar unos trabajos que, no hay que olvidar, deberían acompasarse con otros, los de la adecuación y reconversión del interior del edificio en el futuro Faro de la Logística, dos contratos que sí que tienen ya adjudicatarios y cuyas obras deberían comenzar a principios de 2026. Si es que este parón de la fachada no obliga a posponer el comienzo de los trabajos.