El pueblo de Aragón con un belén monumental de miles de figuras: es uno de los más grandes de España.

La magia de la Navidad ya inunda todos los municipios de Aragón con la iluminación navideña, los mercadillos, las pistas de hielo y el sinfín de actividades programadas por los ayuntamientos en unas fechas tan señaladas. Además de las citas más habituales, como la visita de Papá Noel y los Reyes Magos o los mercados de artesanía para adquirir regalos únicos, algunas localidades cuentan con atractivos propios para atraer a los visitantes y contribuir el espíritu navideño tan característico de estas fiestas.

La Navidad en Aragón tiene elementos únicos que la diferencian de otros territorios. Un claro ejemplo es que uno de los belenes más grandes de España se encuentra en una localidad aragonesa. Con una superficie de 900 metros cuadrados y más de 7.000 figuras, el Belén de Monzón es uno de los principales reclamos navideños de la comunidad y recibe cada años miles de visitas convirtiéndose en una tradición imprescindible de esta época.

El origen del Belén Monumental de Monzón

El Belén de Monzón es una actividad declara de Interés Turístico en Aragón, con una historia marcada por la superación y amor por la Navidad. Promovida por la Asociación Belenista 'Isaac Lumbierres', esta cita continúa la tradición iniciada por un joven montisonense que en 1960.

Una de las escenas del Belén Monumental de Monzón. / AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

Aquel año, Manolo Campo, con tan solo 12 años, decidió mostrar su afición abriendo las ventanas de su casa en la calle Barón de Eroles para que los viandantes pudieran admirar su belén. Sin saberlo, acababa de poner la primera piedra de una tradición única en Aragón.

Con el paso del tiempo, el belén fue creciendo hasta convertirse en lo que hoy es el Belén Monumental de Monzón y el Cinca Medio, una auténtica seña de identidad para la comarca. Los montajes realizados en las últimas ediciones se encuentran entre los más grandes de España, dentro de la categoría de belenes con figuras de escala no superior a 30 centímetros.

Tradición navideña con esencia aragonesa

El montaje del Belén de Monzón combina el belén tradicional con la historia y costumbres de Monzón. Cada una de sus escenas refleja tanto paisajes bíbilicos con elementos y paisajes del territorio aragonés. Así pueden encontrarse perfectamente diferenciados cuadros como el Nacimiento, la Adoración de los pastores o la huida a Egipto, junto a elementos tan característicos como la era aragonesa, los campos de labor o los edificios más representativos de los pueblos de la Comarca del Cinca Medio.

En 2005 abrió sus puertas el Museo Belenista, tras la ampliación de la sede de la asociación. Este espacio expositivo no solo se utiliza durante la campaña navideña. En Semana Santa también acoge una obra única que no tiene competencia en el territorio nacional: la representación panorámica de la Pasión de Monzón. En ella se conjungan las escenas bíblicas de la Pasión de Cristo con una recreación detallada de las cofradías procesionales de la ciudad, convirtiéndose en otro de los grandes atractivos culturales y religiosos de Monzón.

Templo egipcio del Belén de Monzón. / BELÉN DE MONZÓN

Visitas al Belén de Monzón

Actualmente, el Belén puede visitar en la plaza Manolo Campo. El horario de visitas para esta Navidad 2025 es del 29 de noviembre al 19 de diciembre, viernes, de 17.30 a 20.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas. Del 20 de diciembre al 6 de enero, podrá visitarse todos los días de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Además, a unos 20 minutos en coche de Monzón, se celebra el Belén Viviente de Estadilla los días 26, 27 y 28 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero de 2026. Este evento cuenta con más de 80 escenas y más de 250 figurantes, lo que lo convierte en el Belén Viviente más grande de Aragón. Una propuesta ideal para completar una excursión belenista por la comarca durante las fiestas navideñas.