Segunda jornada de vacunación de la gripe sin cita en Zaragoza: "Hemos venido por si acaso, para evitar complicaciones"

Una línea roja, una línea verde, una línea azul. El hospital Provincial de Zaragoza ha abierto este sábado sus puertas a los usuarios que, sin tener cita previa, quisieran vacunarse de la gripe, que es epidemia en Aragón desde noviembre, de covid o de ambos virus. Y hasta allí han acudido desde los más pequeños hasta los más mayores, a los que ya en la entrada se les indicaba que camino debían seguir -el rojo, el verde o el azul- en función de las dosis que quisieran recibir y el perfil al que respondieran (los niños y sus padres iban por separado), una medida tomada para atender a la población con fluidez y evitar que en esta segunda jornada de inoculación se repitiera lo que se vivió el 29 de noviembre, con esperas de hasta una hora por la alta demanda. La mañana avanza con normalidad y la vacunación está abierta hasta las 19.00 horas.

Cogidos del brazo avanzan por el pasillo Fernando y María del Carmen, una pareja que ha acudido junta a la vacunación. "Yo me vengo a vacunar de la gripe y del covid y mi marido solo de la gripe porque lo otro ya lo ha pasado", ha explicado la mujer. Según ha explicado, ella había acudido a su centro de salud esta mañana para recibir las dosis, pero allí le han indicado que debía acudir al hospital Provincial. "Hemos tenido que coger un taxi, venir, es todo un poco así... Pero bien", ha apuntado.

En la fila de los niños, una madre espera junto a su hijo pequeño para protegerse de la gripe. En este caso, la vacuna solo la va a recibir el pequeño. "Hemos venido hoy un poco por si acaso, como es tan pequeñito, para evitar complicaciones", ha compartido la mujer, que ha concretado que el menor "tiene dos años y pico". Apenas llevaban unos minutos en la fila cuando les ha llamado una enfermera. Era su turno. "Enseguida nos han indicado como llegar aquí (a la consulta) y ahora nos llaman", ha celebrado.

A la zona de vacunación de los más pequeños también se dirigía Daniel, de diez años, que con su mascarilla puesta iba a protegerse frente a la gripe. "He venido porque el cole nos mandó un correo de que hoy podíamos venir a vacunarnos", ha compartido. A su lado, su madre Pilar ha explicado que es una medida de prevención ante la subida de casos de gripe. "Y que todavía queda mucho invierno por delante", ha recordado la mujer.

Por detrás de ellos llegaban nuevos usuarios para recibir su dosis. "De momento la jornada está yendo muy bien. No para de llegar gente, pero sin aglomeraciones", ha informado sobre las 11.00 horas la directora de Enfermería del Salud, María Teresa Clares. Según ha explicado, haber habilitado tres canales -uno para niños, otro para gripe y otro para covid y gripe- ha hecho que la atención sea más "ágil". Con todo, desde Sanidad han trabajado con la previsión de que la demanda para este sábado fuera igual o superior a la del primer día de vacunación sin cita (29 de noviembre), cuando se administraron 3.024 dosis. "Estamos preparados para poner eso y más", ha afirmado Clares.

Para poder atender a la población se ha formado un equipo de 15 enfermeros, 2 celadores y 3 personas coordinadoras. Clares ha agradecido la colaboración de estos profesionales, que se han ofrecido voluntarios.

Demanda de la vacuna del covid

Los dos perfiles mayoritarios que han acudido durante las primeras horas del sábado a la vacunación sin cita previa han sido los niños y los mayores, según ha indicado Clares. Asimismo, ha remarcado que muchos adultos han demandado la inoculación del covid, como Ana, que ya había recibido la dosis de la gripe en su centro de salud. "Por edad, no me daba la posibilidad de coger cita para el covid en el ambulatorio. Intenté hacerlo cuando mi marido, pero no sobraron dosis y no pude", ha compartido. Este sábado, sí ha podido. "Ha ido perfecto, muy bien y muy rápido. Una atención exquisita", ha celebrado.

Clares ha indicado de que la cobertura de vacunación del covid está en torno al 50%, que es "mucho más de lo esperado". Los porcentajes de población inoculada también han crecido de forma muy notable en las últimas semanas, y Clares ha informado de que las tasas ya se acercan a las de la temporada pasada, con cerca de un 70% en mayores de 80 años, de un 50% en personas de más de 60 y por encima del 40% para los menores.

Con todo, la directora de Enfermería del Salud ha incidido en la importancia de vacunarse de la gripe, sobre todo ahora con la llegada de la Navidad. "La gripe no es un catarrillo, puede ser muy grave, provocar hospitalizaciones e incluso en algunos casos puede legar a ser letal", ha sostenido, y ha recordado que también en los menores pueden desarrollarse complicaciones.

Desde Sanidad trabajan en frenar lo antes posible la propagación de la epidemia de la gripe, que es epidemia en las tres provincias aragonesas, que ya se encuentran en nivel 2 de riesgo. Clares ha afirmado que el objetivo de las medidas que se han establecido, como la recomendación de las mascarillas o la vacunación sin cita, es "aplanar la curva", aunque no se puede prever el comportamiento del virus. Así, desde el Salud no descartan una nueva jornada de inoculación como la de este sábado.