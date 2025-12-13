Sijena incorpora a un prestigioso restaurador italiano para evaluar el traslado de pinturas desde el MNAC

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) ha incorporado al prestigioso restaurador italiano Stefano Lupo al equipo de técnicos encargado de evaluar el trasladado desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña al monasterio oscense en ejecución de las resoluciones judiciales.

El representante legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha confirmado este sábado a EFE la incorporación de Lupo al equipo formado por el experto Alfonso Monforte y la profesora titular del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia María Gómez Rodrigo.

Español ha destacado que el restaurador italiano ya trabajó con Gianluigi Colalucci -restaurador de la capilla Sixtina vaticana- en los frescos del cementerio monumental medieval de Pisa, que fueron pasto del fuego en 1944 por una granada del ejército norteamericano.

Por esa razón los frescos que quedaron se tuvieron que arrancar nada más terminada la guerra, pero se pegaron a un fibrocemento con amianto y en 2008 tuvo que acometerse una "delicadísima operación" para traspasarlos a otros soporte, que llevó seis años y en la que trabajó Stefano Lupo con Colalucci.

Según ha indicado Español, pudieron solventar exitosamente la operación usando bacterias modificadas genéticamente para quitar el caseinato cálcico y la cola que los tenía adheridos al fibrocemento, pasándolos a un nuevo soporte de aerolam.

Además, ha destacado que cuando se arrancaron los frescos nada más terminada la guerra, aparecieron debajo las sinopias preparatorias de las pinturas murales, que también se arrancaron y hoy se guardan en el Museo de las Sinopias de Pisa, que atesora la más importante colección de dibujos medievales del mundo.

Español ha recordado que la conservadora jefe del MNAC, Mireia Mestre, cuando intervino como perito ante el Juzgado número 2 de Huesca, dijo acerca de la delicada operación que llevó a cabo Stefano Lupo en el cementerio monumental de Pisa que Italia ha sabido proteger su trabajo de conservación-restauración y lo ha podido exportar "magistralmente por todo el mundo", con lo que ha obtenido reputación, influencia y prestigio merecidos.