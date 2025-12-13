‘Tu visión es nuestra misión’: un compromiso que se renueva cada año

Hoy, 13 de diciembre, los ópticos optometristas celebramos el día de nuestra patrona, Santa Otilia. Según dicen los textos, Otilia nació ciega (siglo VII d.c.) y por este motivo fue repudiada por su padre. Ingresó en un monasterio y, al ser bautizada a los 12 años y tocar los santos oleos, sus ojos recuperaron la vista. Por ello la llamaron Otilia, que significa hija de la luz.

Esa es la luz que queremos dar a todos nuestros clientes, es la misión que queremos cumplir mejorando en todo lo posible su visión, a veces por nosotros mismos y en otros casos relacionándonos con otros profesionales de la salud si detectamos que puede haber alguna patología o problemas de salud que afectan a la vista.

Hitos alcanzados en 2025

Este año, en particular, tenemos que destacar varios hitos, el primero relacionado con nuestro colegio profesional, que desde hace unos días somos Colegio Autonómico Independiente. No es una rotura con el resto de colegios pero nos dará más margen de maniobra en el día a día en nuestra región y, por supuesto, continuar junto con todos para mejorar nuestra profesión y que eso se traslade a toda la población.

Otro es el ‘Plan Veo’, que se pondrá en marcha en estos días. Es un plan ambicioso del gobierno, que regulará el Consejo General de Ópticos Optometristas, para dar ayudas de 100€ a todos los niños y jóvenes de hasta 16 años. Es una buena noticia para que todos puedan llegar a tener la corrección óptica que necesiten.

No podemos hacer milagros, pero los ópticos optometristas, desde cualquier tipo de puesto de trabajo, ya sea en establecimientos sanitarios de óptica, clínicas oftalmológicas o sanidad pública, queremos cuidar al máximo la salud de vuestros ojos, de vuestra visión, compensar los defectos refractivos (miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia), compensar las deficiencias de binocularidad (ambliopía u ojo vago, convergencia, divergencia, acomodación), mejorar la higiene ocular y visual, y prevenir otras posibles afecciones mediante la detección temprana de los problemas que los ojos puedan tener.

Detección precoz

Este año, de nuevo, hemos realizado charlas en muchos colegios para intentar que padres y educadores sepan advertir las señales de que sus hijos o alumnos no tienen una buena visión y poder enviarlos al óptico optometrista para su evaluación. También hemos impartido charlas en las Facultades de Educación para formar a los futuros maestros en esta detección y que los niños no tengan problemas de aprendizaje por algún problema visual. Sabemos a ciencia cierta que muchos de los niños, no todos, con problemas de aprendizaje sufren algún trastorno visual. Algunos de estos problemas se solucionan con gafas o lentillas, pero otros necesitan una rehabilitación o terapia visual para su mejora.

Para esta prevención, tenemos que recomendar hacer revisiones anuales a niños y adolescentes, porque muchas veces no saben comunicar sus problemas; y tanto jóvenes como adultos, ante cualquier síntoma o problema ocular o visual, deben consultar a su óptico optometrista para que realice un estudio y dé la solución más adecuada, ya sea en forma de gafas, lentes de contacto, terapia o rehabilitación visual, otros tipos de ayudas ópticas o derivación a otros profesionales de la salud.

Dentro de estos problemas oculares está la llamada pandemia de la miopía. Algo que hay que controlar, no porque haya que usar gafas o lentillas para poder ver, sino por el riesgo que tienen los ojos de padecer más patologías oculares cuanto más alta es la miopía. Desde hace un tiempo ya tenemos armas para frenar este aumento de miopía con gafas o lentillas de desenfoque periférico y ortoqueratología, que ya tienen un aval científico que demuestra que son efectivas.

Por último, y como nuestra patrona coincide con estas fechas, desear a todos una Feliz Navidad y que el próximo año sea mucho mejor que el que estamos dejando.