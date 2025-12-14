Abierta la vacunación de la gripe a toda la población de Aragón desde este lunes 15 de diciembre. El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Servicio Aragonés de Salud han abierto la inoculación frente al virus a todos los aragoneses, que ya desde este domingo pueden solicitar cita a través de la aplicación móvil o web de Salud Informa.

La medida se ha puesto en marcha en plena oleada de la gripe, que esta temporada ha sido declarada epidemia antes de lo usual (en noviembre frente a enero). Según ha explicado la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, este año se ha identificado la circulación de la variante K del virus de la gripe H3N2, que presenta mutaciones que incrementan su capacidad de transmisión. "Esta variante muestra una mayor afinidad para unirse a los receptores en el huésped, lo que facilita el contagio, especialmente en personas con menor inmunidad previa, como los menores de cinco años", ha indicado.

Gayán ha subrayado que esta mayor transmisibilidad "se traduce en un incremento del número de contagios y en una propagación más rápida del virus". Así, ha incidido en la importancia de vavunarse como la principal medida preventiva. "Una persona vacunada está protegida frente a las formas graves de la gripe, incluidas las complicaciones como la neumonía o la descompensación de patologías previas", ha subrayado.

En este momento, la incidencia de la gripe en Aragón se sitúa en 325,1 casos por 100.000 habitantes, muy por encima del umbral epidémico, que para esta temporada está fijado en 59,6 casos y que es el que indica el momento en el que el virus ya es epidemia. Por provincias, la incidencia alcanza los 384,6 casos por 100.000 en Zaragoza, 199 en Huesca y 108,2 en Teruel.

Las tres provincias se mantienen en nivel de riesgo 2, en aplicación del protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón. Esto supone reforzar las medidas de prevención frente a la gripe, con especial énfasis en la vacunación, la higiene de manos, la ventilación de espacios interiores, la protección de las personas más vulnerables y el uso de mascarilla conforme a las indicaciones de Salud Pública. Asimismo, se aplica la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 26 de noviembre de 2025, que regula las recomendaciones sobre el uso de mascarillas en los distintos ámbitos asistenciales y sociosanitarios.

Otras medidas preventivas

La apertura de la vacunación a toda la población llega después de que este sábado se celebrara la segunda jornada de vacunación sin cita en el hospital Provincial de Zaragoza. En total se administraron 2.538 vacunas, de las que 2.283 fueron dosis de gripe y 256 de covid. La campaña de inmunización sin cita previa arrancó el pasado 29 de noviembre con unan alta demanda, lo que llevó al Salud a limitar la jornada del día siguiente, 30 de noviembre, a solo los niños y emplazar al resto de la población a este sábado 13 de diciembe..

Desde Sanidad han recordado que la vacunación constituye una herramienta fundamental para reducir hospitalizaciones y prevenir las formas graves de la gripe. Aunque a veces no se perciba la gravedad de esta infección, el virus puede provocar complicaciones severas e incluso mortalidad, especialmente entre las personas con factores de riesgo. Por ello, es esencial inmunizar a quienes presentan una mayor vulnerabilidad, ya sea por edad o por patologías previas, con el fin de minimizar el impacto de la enfermedad y prevenir complicaciones.

Desde el Gobierno de Aragón y el Salud han subrayado que la vacunación no solo ofrece protección individual, sino que también contribuye a reducir la transmisión a personas especialmente vulnerables del entorno, como mayores, menores de edad, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas.