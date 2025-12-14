Aragón abona las ayudas de la PAC a zonas con limitaciones naturales: 4,3 millones para más de 3.400 agricultores y ganaderos
Este pago no se bonificaba desde hace cinco años
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha ingresado el importe correspondiente a los pagos de la PAC para Zonas con Limitaciones Naturales u Otras Limitaciones Específicas (zonas de no montaña). Este pago, que no se bonificaba desde hace cinco años y que el departamento estableció como prioridad, beneficia a 3.410 agricultores y ganaderos de la Comunidad, con un importe total de 4.339.273,89 euros.
Estas ayudas están dirigidas a explotaciones situadas en áreas con condiciones especiales que dificultan la actividad agraria y tienen como objetivo garantizar la viabilidad económica, la fijación de población y el desarrollo sostenible del medio rural aragonés.
El director general de Producción Agraria, Carlos Calvo, ha destacado que “este año, el departamento puso como uno de sus objetivos prioritarios que se volviera a recuperar este pago”. Además, Calvo ha añadido que “son fondos del pasado Plan de Desarrollo Rural (PDR) y debían ser ingresados antes del 31 de diciembre de este año y así vuelven a recuperar una ayuda que llevaban cinco años sin poder percibir”.
El pago efectuado se suma a los dos grandes desembolsos realizados desde el pasado mes de octubre, correspondientes a la Política Agraria Común (PAC), que han supuesto más de 217 millones de euros en anticipos el pasado 24 octubre, el anticipo más rápido de la historia de la PAC en Aragón, y otros 18 millones, también en anticipos en noviembre.
Calvo ha subrayado que “en apenas dos meses hemos inyectado casi 240 millones de euros al sector agrario aragonés. Es una cifra histórica que demuestra el compromiso del departamento con los agricultores y los ganaderos, pilares fundamentales de nuestra economía y de nuestro medio rural”.
Compromiso con la liquidez y la estabilidad del sector
El director general ha insistido en la importancia de estos pagos para garantizar la liquidez de las explotaciones en un momento clave: “Estas subvenciones son esenciales para mantener la actividad en zonas con limitaciones naturales, donde producir es más difícil y costoso. Con ellas, aseguramos que nuestros agricultores y ganaderos puedan seguir trabajando y contribuyendo al equilibrio territorial”.
El departamento recuerda que estos pagos se integran en un esfuerzo coordinado y sostenido para asegurar la estabilidad económica del sector agrario aragonés. Con este marco de trabajo, el Gobierno de Aragón reafirma su compromiso de dar certidumbre financiera, mejorar la capacidad de inversión de agricultores y ganaderos y consolidar un medio rural vivo, competitivo y esencial para el equilibrio territorial de la Comunidad.
- Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad
- Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
- Así será la nueva sede de la televisión y radio autonómicas de Aragón en el recinto Expo de Zaragoza: Lamela entrega un diseño icónico para un desembarco en 2028
- El cubrimiento del Huerva en Constitución: sus 'tesoros' ocultos y su vínculo con el Parque Grande y las 'casas baratas' que acabaron siendo de lujo
- El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: 'El mejor sabor de la ciudad
- Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
- ¿Qué es Forestalia? La empresa aragonesa que ha pasado de los molinos de viento a las granjas de datos
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026