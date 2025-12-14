Elisa Pascual, la aragonesa que ha regateado a la dislexia y ha publicado una novela con solo 11 años: "Nunca lo he visto como una dificultad"

Carlos, Amelia y Lisa son tres amigos que se conocieron durante una excursión del colegio. Adentrándose en un bosque, encontrarán una serie de pistas que les llevarán a un hallazgo que marcará sus vidas, su amistad y les llevará a una emocionante aventura. Esta es la temática principal de Aurora y los niños intrépidos, novela breve escrita por Elisa Pascual, una joven aragonesa de 11 años que a pesar de su dislexia ha insistido en su empeño de publicar un libro a tan corta edad.

Aun con todo, este tomo de casi 100 páginas no ha sido la primera obra que Elisa ha escrito, ya que según ella misma anteriormente "ya había escrito algún relato", pero no publicado con una editorial. En este caso, la joven ha colaborado con Zafiro Ediciones para adentrarse en el mundo de la literatura con Aurora y los niños intrépidos, que será presentado en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, localidad que la ha visto crecer, este domingo 14 de diciembre a las 12.30 horas.

El libro, además de estar ilustrado con imágenes y colores que la propia Elisa ha escogido, lo que lo hace totalmente suyo", está escrito con una tipografía especial para que los niños y niñas con dislexia puedan leerlo sin dificultad. Luego, gracias a parte de su entorno familiar y a la ONCE, Aurora y los niños intrépidos va a tener una edición traducida al braille para aquellos jóvenes con discapacidad visual. Además, algunos ejemplares van a ser donados al hospital Infantil del Miguel Servet en Zaragoza a través de la Asociación del Cáncer Hematológico. "Son varias cosas que había pedido yo y las he conseguido", dice orgullosa.

Cartel de la presentación de 'Aurora y los niños intrépidos' este próximo domingo / SERVICIO ESPECIAL

Elisa relata a este diario sus inicios de cómo surgió el escribir una novela y su afán por la escritura. "De siempre me ha gustado escribir y contar historias, además de que he sido muy expresiva desde que era pequeñita. Este libro lo empecé cuando tenía 9 años", explica, subrayando que todo fue fruto de su creatividad. Eso sí, siempre con el apoyo de su logopeda y de Cristinica Gómez, autora que también reside en La Puebla de Alfindén.

Sus padres, Sergio y Pilar, agregan que la dislexia no le frena en nada, ya que también canta y baila jota, toca el piano y practica hípica, una niña polifacética donde las haya. A Elisa le diagnosticaron disortografía cuando estaba en 3º de Primaria, un trastorno que le lleva a "comerse algunas vocales, confundir la 'b', la 'd' o la 'h' y no poner en muchas ocasiones signos de puntuación". Sin embargo, su padre la defiende con que las normas se las sabe a la perfección: "Las reglas ortográficas se las sabe mejor que tú y que yo. En la práctica falla, pero en la teoría no". Por otra parte, Pilar asegura que "tiene mucha labia y es muy creativa" por lo que esas trabas en la escritura "se ven compensadas".

"Nunca he visto esto como una dificultad, me han ayudado mucho y al final he cumplido un sueño", apunta Elisa, que siempre ha tenido afán por comunicar -además de escribir- y su sueño es seguir estudiando para ser una periodista refutada en The New York Times. "Hace unos años no podía imaginarme esto", añade.

Como padres, pese a que en casa esta situación "esté normalizada", no deja de ser algo único para alguien tan joven. "Con el tiempo será más consciente de lo que ha hecho: ha firmado un contrato con una editorial y ha escrito un libro, es increíble", resalta Sergio. A lo que la madre añade que está "muy orgullosa, más que por el libro, porque ella ha hecho lo que ha querido y así lo ha demostrado".

Elisa para nada se va a conformar con esto. "Espero escribir algún libro más y por supuesto, la segunda parte de este primero va a ser algo más larga", asegura y confirma con esto que la primera entrega va a tener un final abierto y, por lo tanto, una continuación.