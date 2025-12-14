Las empresas de Aragón afectadas por los daños de las lluvias entre agosto y septiembre podrán pedir sus ayudas desde el martes
El Boletin Oficial de Aragón publica este lunes 15 de diciembre la orden por la que se abre un nuevo plazo
El Boletin Oficial de Aragón publica este lunes 15 de diciembre la orden por la que se abre un nuevo plazo para que establecimientos industriales, mercantiles y comerciales afectados por las lluvias torrenciales entre agosto y septiembre de 2025 puedan pedir ayudas por los daños causados.
El plazo de un mes se abre para 31 municipios de 12 comarcas incluidos en las modificiones de los anexos del Decreto Ley 6/2025 publicados el 22 de octubre, 5 de noviembre y 5 de diciembre.
La orden publicada en el Boletin Oficial de Aragón dará un plazo de un mes para presentar las solicitudes a partir del martes 16 de diciembre. Asimismo, dicha orden incluye la ampliación automática de plazo para las nuevas zonas en las que se detecten daños y se incluyan en posteriores modificaciones del Decreto Ley 6/2025.
La cuantia global de ayudas para el conjunto de municipios afectados se mantiene en los 510.000 euros al todavía quedar remanente de la partida planteada en un primer momento.
