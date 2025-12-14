Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vacunación AragónFlores LinaceroProtesta vecinal AlumalsaBaliza V16Mujer y Deporte
instagramlinkedin

Las empresas de Aragón afectadas por los daños de las lluvias entre agosto y septiembre podrán pedir sus ayudas desde el martes

El Boletin Oficial de Aragón publica este lunes 15 de diciembre la orden por la que se abre un nuevo plazo

Una zona de Cuarte de Huerva, anegada de barro, tras la tormenta de septiembre.

Una zona de Cuarte de Huerva, anegada de barro, tras la tormenta de septiembre. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Boletin Oficial de Aragón publica este lunes 15 de diciembre la orden por la que se abre un nuevo plazo para que establecimientos industriales, mercantiles y comerciales afectados por las lluvias torrenciales entre agosto y septiembre de 2025 puedan pedir ayudas por los daños causados.

El plazo de un mes se abre para 31 municipios de 12 comarcas incluidos en las modificiones de los anexos del Decreto Ley 6/2025 publicados el 22 de octubre5 de noviembre 5 de diciembre.

La orden publicada en el Boletin Oficial de Aragón dará un plazo de un mes para presentar las solicitudes a partir del martes 16 de diciembre. Asimismo, dicha orden incluye la ampliación automática de plazo para las nuevas zonas en las que se detecten daños y se incluyan en posteriores modificaciones del Decreto Ley 6/2025.

Noticias relacionadas y más

La cuantia global de ayudas para el conjunto de municipios afectados se mantiene en los 510.000 euros al todavía quedar remanente de la partida planteada en un primer momento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad
  2. Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
  3. Así será la nueva sede de la televisión y radio autonómicas de Aragón en el recinto Expo de Zaragoza: Lamela entrega un diseño icónico para un desembarco en 2028
  4. El cubrimiento del Huerva en Constitución: sus 'tesoros' ocultos y su vínculo con el Parque Grande y las 'casas baratas' que acabaron siendo de lujo
  5. El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: 'El mejor sabor de la ciudad
  6. Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
  7. ¿Qué es Forestalia? La empresa aragonesa que ha pasado de los molinos de viento a las granjas de datos
  8. Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026

Renovación de la plaza Monsalud de Zaragoza: plantación de árboles y nuevo mobiliario urbano

Renovación de la plaza Monsalud de Zaragoza: plantación de árboles y nuevo mobiliario urbano

Protesta de los vecinos por la venta de suelos de la antigua Alumalsa en Zaragoza: "Solar de vivienda 100% pública"

Protesta de los vecinos por la venta de suelos de la antigua Alumalsa en Zaragoza: "Solar de vivienda 100% pública"

Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: "Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos"

Abierta la vacunación de la gripe a toda la población de Aragón desde este lunes

Abierta la vacunación de la gripe a toda la población de Aragón desde este lunes

Aragón abona las ayudas de la PAC a zonas con limitaciones naturales: 4,3 millones para más de 3.400 agricultores y ganaderos

Aragón abona las ayudas de la PAC a zonas con limitaciones naturales: 4,3 millones para más de 3.400 agricultores y ganaderos

Las empresas de Aragón afectadas por los daños de las lluvias entre agosto y septiembre podrán pedir sus ayudas desde el martes

La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches

La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches

Este es el almez centenario que ha visto jugar al Zaragoza y busca ser árbol del año

Este es el almez centenario que ha visto jugar al Zaragoza y busca ser árbol del año
Tracking Pixel Contents