A fondo | Un adelanto electoral mirando a Madrid

Desde que la indignación dio una patada al tablero político haciendo saltar por los aires el sistema de partidos que había regido en España durante 35 años, la inestabilidad se ha instalado en la vida política española. Del bipartidismo imperfecto se pasó al multipartidismo, cambiando las reglas de conformación de mayorías y dando lugar a los primeros gobiernos de coalición. Es la época de las primeras veces, la inestabilidad como norma, la geometría variable y los acuerdos imposibles.

Este contexto se proyecta ahora sobre Aragón. Por primera vez, y salvo sorpresa mayúscula de última hora, un adelanto electoral llamará a votar a los aragoneses y aragonesas para elegir nueva cámara legislativa, de la que saldrá un ¿nuevo? Ejecutivo.

La primera pregunta debe responder por qué se ha llegado a esta situación. El argumento formal es conocido, la imposibilidad de aprobar unos presupuestos; asunto que encaja a la perfección con la continua petición de disolución de la Cortes generales y convocatoria electoral que Feijóo hace al presidente Sánchez por motivos de lo más variados, la ausencia de nuevos PGE entre ellos. Cualquier observador, sin embargo, ha podido comprobar el escaso o nulo empeño que el presidente Azcón ha puesto en la tarea. Un techo de gasto presentado a última hora, una reunión con su socio habitual, Vox, que ni siquiera puede considerarse una invitación a la negociación, y el desprecio instantáneo a la propuesta de la candidata socialista Pilar Alegría de poder llegar a un acuerdo. Una escenificación tan mínima que hace difícilmente creíble que la ausencia de presupuestos sea el motivo del adelanto electoral.

Para entender los motivos, conviene mirar el cuadro con perspectiva. En Aragón las encuestas vaticinan un ligero ascenso de los populares y un aumento mayor de Vox, en línea con lo que ocurre en toda España. Podría pensarse que Azcón corre el riesgo de depender aún más de la ultraderecha. Sin embargo, por el otro lado, se encuentra con la izquierda en horas bajas, el PAR al borde de la desaparición, y el PSOE acusando el desgaste del gobierno de Sánchez personificado en la candidata socialista, nada menos que la portavoz del Gobierno. Para colmo, las heridas que el último congreso abrieron en lo socialistas, están lejos de haberse cerrado. Azcón tiene, por tanto, abundantes incentivos para este adelanto electoral, pero no tienen que ver con los presupuestos o con las condiciones que Vox pudiera imponer, sino con la opción de propinar un duro golpe al Gobierno de España en la figura de una de sus caras más conocidas y consolidar su posición como líder emergente de los conservadores.

El dibujo no estaría completo si no se incorporara el calendario electoral en el que España se adentra: 21 de diciembre elecciones en Extremadura, 8 de febrero en Aragón, marzo en Castilla y León, junio -si no antes- Andalucía. En todas estas convocatorias las perspectivas de los socialistas son malas. La incorporación de Aragón al calendario es una pieza clave para proyectar un rosario de derrotas… ¿hasta la derrota final?

Prepárense para una campaña en la que se hablará más de las correrías de Ábalos que del control de los centros de datos; de las denuncias por acoso a líderes socialistas que de una planificación de renovables que genere valor compartido en el territorio; de Koldo y sus grabaciones que de un proyecto de futuro para Aragón, si es que alguien tuviera alguno. Será interesante analizar quién dice qué de Forestalia ahora que la información ya ha saltado de las redes sociales a las investigaciones de la UCO; cómo se explica tanto el pasado como el presente.

Así las cosas, hay algunas incógnitas por despejar. En la época de las primeras veces, Aragón votará por vez primera con una sola urna, eligiendo sólo cámara legislativa, sin municipales. En el clima de desafección actual, es de esperar que la abstención sea significativa, especialmente en el flanco izquierdo, según señalan los estudios demoscópicos, con una izquierda desmovilizada y la ultraderecha ansiosa tirando de todo el electorado conservador.

El voto territorial e identitario necesita unas siglas que le acojan. ¿Resistirán Teruel Existe y CHA en una campaña tan marcada por el debate nacional? El riesgo de que sus perfiles se diluyan puede ser suplido justamente por el hartazgo hacia la crispación que se proyecta desde la M30, y los escaños que ganen o pierdan pueden ser claves en futuros acuerdos.

La foto final previsiblemente puede resultar con un presidente pactando nuevamente la investidura con Vox, esta vez sí, a cambio de lo que le pida, que no será muy diferente a lo que le pidió en 2023 o a lo que ha reivindicado y conseguido en Valencia o en las diputaciones y ayuntamientos en los que son necesarios para conseguir mayorías conservadoras. El objetivo de la ultraderecha es el gobierno de España, y para llegar a él ya ha aprendido que debe renunciar al poder para conseguir la influencia. Por eso salieron de los gobiernos autonómicos y ahora son la alternativa que canaliza la rabia de casi el 20% del electorado español.

Un final alternativo, probablemente el deseado por los populares, apunta, en función de cómo den los números, a un apoyo o abstención de Aragón Existe para investir a Azcón como presidente. Si la situación llegara a este punto, la formación de Guitarte podría jugarse el ser o no ser. Su electorado es mayoritariamente progresista, y su tema estrella, el cuestionamiento a la forma en que se están desplegando las renovables en Aragón, choca de frente con el entusiasmo de Azcón con los grandes parques eólicos y, muy en especial, los centros de datos. Movimiento de alto voltaje, por tanto, que podría llegar a cuestionar si Aragón Existe.

La gran duda, no obstante, no es hasta dónde llega la abstención ni cómo se comporta el voto territorial. La gran duda, en tiempos en que la inestabilidad es la norma, es por cuánto tiempo será el presidente Azcón presidente del Gobierno de Aragón. ¿Terminará la legislatura que se iniciará en marzo sentado en su despacho del Pignatelli, presidente Azcón? Los aragoneses y aragonesas esperan la respuesta en la campaña que comienza.