El futuro del automóvil está en Aragón: las claves que han atraído la inversión china y afianzan a la comunidad como 'hub' del sur de Europa

La llegada de la General Motors a Figueruelas en los 80 situó a esta pequeña localidad zaragozana como uno de los epicentros del sector de la automoción del sur de Europa. Un desembarco que funcionó como efecto tractor para los municipios de su entorno, con suelo industrial y metros cuadrados esperando con los brazos abiertos las inversiones de las empresas auxiliares que iban aterrizando. Han pasado más de cuatro décadas de aquello y la fotografía que ofrece ahora Aragón lo dice todo: más de 300 empresas relacionadas con la movilidad –entre 150 y 200 dedicadas a lo que se entendería como la automoción pura– y una facturación anual superior a los 12.000 millones de euros. Una experiencia de éxito que, ahora, todos los actores esperan que se replique desde el mismo foco: Figueruelas.

La gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos que la joint venture CSE (Stellantis–CATL) va a levantar junto a la planta, unido al inicio de la fabricación del primer modelo de Leapmotor (el B10, un SUV 100% eléctrico), ya ha dejado las primeras repercusiones en el entorno. Porque la apuesta de la marca china por la fábrica de Stellantis, que ya es un secreto a voces, no se entendería sin el desembarco previo de la gigafactoría colindante. Leapmotor podrá nutrirse de las baterías que se fabriquen a pocos metros, con componentes chinos de sobra conocidos para ellos, y aprovechar un entorno de sobra preparado para recibir a sus auxiliares.

El primer municipio, Borja, donde Fagor se ha aliado con la china Duoli Technology en una joint venture, Lieder Automotive, que ya opera cerca de Shanghái. Una alianza que supondrá una inversión inicial de 40 millones de euros, con 170 empleos directos y una posible ampliación en la cartera. El siguiente será Mallén, donde instalará un taller de baterías, reconvirtiendo las antiguas naves del supermercado Dia. Dos inversiones millonarias, con impacto laboral directo sobre el territorio y que tendrán línea directa con Figueruelas, donde Leapmotor fabricará su B1 0 a partir del próximo verano y ya busca auxiliares para el siguiente, el B05, también 100% eléctrico.

Aunque, eso sí, desde el clúster de la automoción aragonesa matizan que "el foco no es tanto el coche eléctrico, sino la llegada de una marca como Leapmotor que necesita de estas empresas y, aunque parece que en Figueruelas va a fabricar eléctricos, también tiene modelos de combustión". Es el análisis que hace su gerente, David Romeral, quien subraya queexisten empresas en la zona "ya establecidas" y que podrían fabricar esos componentes que demanda Leapmotor, aunque la apuesta china pasa por traerse a sus propios proveedores. La "gran revolución", dice, llegará con la tecnología de la gigafactoría. "Va a ser un cambio brutal, porque en Europa no existe tecnología para fabricar celdas. Ojalá funcione como efecto tractor para todo el entorno", añade Romeral.

Los retos

Todo este desembarco de inversiones procedentes del gigante asiático sirven para consolidar Aragón como uno de los grandes hub del sector del automóvil en el sur de Europa, en un momento de transición hacia la movilidad eléctrica en la que la comunidad va muy adelantada, aunque todavía tiene grandes retos por resolver. Desde el clúster señalan, especialmente, dos: el precio y las zonas sombra, sin puntos de recarga. El tiempo, eso sí, apremia, ya que la actual normativa europea prohíbe la venta de coches con combustión (diésel, gasolina o híbridos) a partir de 2035, pese a que el sector pide una moratoria para ampliar ese plazo y hacer una transición más dulce.

"Lo que demanda el consumidor es un híbrido o un híbrido enchufable, porque en cuanto ves la diferencia en el gasto de combustible... Puedes hacer más de 1.000 kilómetros con un depósito de 40 litros, sobre todo si te mueves en entornos urbanos", afirma Romeral, quien recuerda que uno de cada cinco vehículos vendidos en Zaragoza ya son de origen chino. Los datos, a nivel nacional, también dan la razón a esa teoría: el 50% son vehículos electrificados, aunque solo un 10% son totalmente eléctricos. "Para que estos últimos se consoliden, se precisa también de una tecnología más avanzada, esa que habla de baterías para 1.000 kilómetros y recargas de 15 minutos", concluye Romeral.

Los retos se trasladan a los propios municipios del entorno de Figueruelas, como el propio Borja o Pedrola, y tienen muchas aristas. En el caso de las infraestructuras, en Borja existe desde 2023 un punto de carga público que al conductor le supone un euro y las arcas públicas corren con el resto. "Es un coste ridículo", asevera su alcalde, Eduardo Arilla, quien subraya que cada vez "se usa más" y que es consciente de que pronto deberán instalar otros. En Pedrola, por otro lado, está previsto instalar cargadores en el polígono El Pradillo y otros dos en el municipio.

Más empleos, más viviendas

Pero, más allá de las infraestructuras eléctricas, otro de los grandes desafíos es el de la vivienda, pues los nuevos empleos provocan una necesidad que se añade a un problema ya de por sí existente. En Borja, el alcalde explica que ya están "revisando el planeamiento para ampliar el casco urbano", aunque la situación no es nueva para ellos. "En los últimos 20 años, el polígono Barbalanca ha provocado que la población crezca un 20%, de 4.000 a 5.300 habitantes, por lo que ya sabemos lo que significa", asevera Arilla, que además incide en que dicha área industrial está ya al 100% y en que inversiones como la de Fagor y Duoli hacen que las inmobiliarias «vean más interesante» apostar por la localidad.

En Pedrola, más de lo mismo. En El Pradillo operan unas 30 empresas del sector y, en este caso, todavía hay espacio para más. En cuanto a la llegada de nuevos moradores, su alcaldesa, Manoli Berges, lo tiene claro. "Somos un pueblo acostumbrado a acoger a muchos trabajadores, pero no queremos perder nuestra identidad", sostiene. Es por ello que el próximo 2026 van a sacar una licitación para construir 21 viviendas unifamiliares en parcelas municipales que luego serán vendidas. "Preferimos esto a bloques con pisos de 50 metros", justifica.

Puesta de largo de Fagor y Duoli en Borja Fagor y Duoli invertirán 40 millones en Borja para fabricar chasis para los coches de Leapmotor. El proyecto se presenta el martes a las 13.00 horas en el municipio, en un acto que contará con la presencia de Jiang Jianqiang, CEO de Duoli Technology; Mikel Uribeetxebarria y Jon Zuazo, presidente y CEO de Fagor; y Eduardo Arilla, alcalde.

En su opinión, el buen momento que vive todo el corredor que tendrá como epicentro la gigafactoría viene acompasado por "la presencia de proyectos de energía renovable en la zona desde hace años, algo decisivo para que CATL decidiese instalarse aquí". "Y recibirá un nuevo impulso cuando concluyan las obras de nacionalización de la N–232", concluye Berges.

Aragón, como sucedió en los 80 con la GM, se consolida como epicentro del automóvil en el sur de Europa. El futuro ya está aquí.