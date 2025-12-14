Un hombre "petrificado", un atentado y una formación: Aragón en la memoria de Juan Carlos I

El más de medio millar de páginas que forman Reconciliación, las memorias del rey emérito Juan Carlos I, son un repaso a su manera, como Frank Sinatra, de prácticamente el último siglo de España. Desde su nacimiento, hasta su exilio voluntario en Abu Dabi, pasando por la Guerra Civil Española, la formación y crecimiento junto a Francisco Franco o la apertura nacional al resto del mundo tras la muerte del dictador, Juan Carlos de Borbón rescata los principales pasajes de la vida de un hombre visto a sí mismo como la referencia política internacional que fue, pero incapaz de ahondar en sus errores ni percatarse de su nula capacidad para adaptarse al cambio de los tiempos. Aragón, y Zaragoza, aparecen brevemente en varios de estos episodios.

No es una venganza, tampoco un tratado de buenas maneras para un monarca del siglo XXI. Reconciliación es el repaso a una vida histórica por uno de los protagonistas más importantes de España en el siglo pasado. Una sucesión de hechos, todos históricos por el personaje que los protagoniza, en los que sí se evidencia la distancia con el actual Gobierno de España y el resquemor que vive en Juan Carlos I con la actual Familia Real que se concentra en su hijo, Felipe VI, y en Letizia Ortiz, Leonor y Sofía. En la introducción, que causó impacto global cuando las memorias se publicaron en Francia meses antes que en España, sí carga contra los actuales representantes principales de la monarquía.

En una vida tan internacional, es complicado que un lugar se haga protagonista. Zaragoza aparece por primera vez en este repaso vital en 1955. Juan Carlos I recuerda que fue en aquel verano, en agosto, cuando «tras aprobar el examen de ingreso», se incorporó «primero -dentro de su formación militar- a la Academia General Militar de Zaragoza, donde permanecería hasta agosto de 1957». Una frase para recuperar una experiencia de un curso académico que ha vuelto a los medios de comunicación por el reciente paso de Leonor por la AGM.

El 23-F, quizá la noche más complicada del reinado de Juan Carlos I para el monarca, se relaciona con Zaragoza en Reconciliación. «El 28 estaba previsto, desde hacía mucho tiempo, que presidiera una ceremonia militar», recuerda el rey emérito sobre «la celebración del vigésimo quinto aniversario de mi promoción en la Academia General Militar». Entre los invitados, en pleno clima golpista, el Estado Mayor o el hijo del teniente Antonio Tejero, protagonista absoluto del asalto al Congreso de los Diputados. «Era la primera vez que me enfrentaba a ellos desde la intentona golpista y me temblaban las piernas», asegura Juan Carlos I, que se sintió «petrificado» ante «aquella multitud de gorras dubitativas». «‘Gracias por vuestra lealtad’, repetí varias veces durante mi discurso», rememora el monarca, que admite que en aquel momento «tocaba reconstruir unas relaciones sanas y pacíficas entre el poder militar y el poder civil».

El otro objetivo inmediato después del intento de Golpe de Estado fue, para Juan Carlos I, «poner a las Fuerzas Armadas firmemente del lado de la Constitución». A pesar, a su juicio, «del terrorismo de ETA», que el emérito tanto une a la violencia o a la intención de los militares sublevados a comienzos de la década de los 80.

La última referencia de Juan Carlos I a Zaragoza está vinculada a ETA. El terrorismo vasco concentra numerosas críticas del rey emérito, que destaca especialmente el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil, en el que murieron once personas. «¡Esos bárbaros tenían sangre de niños en sus manos, no tenían límites!», abunda el monarca, en recuerdo a los menores fallecidos en uno de los días más oscuros de la historia reciente de la capital aragonesa.