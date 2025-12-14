El Inaga recibe más expedientes que nunca y aspira a digitalizar el 95% en 2026

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) sigue dando pasos hacia la digitalización de los expedientes que tramita con el objetivo de agilizar su actividad y reducir al mínimo los expedientes fuera de plazo. El plan de choque presentado por el Gobierno de Aragón prevé acabar digitalizando el 95% de los procedimientos para 2026, y se basa tanto en la creación de aplicaciones informáticas y nuevos procesos, como en el refuerzo de personal.

Según datos del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del que depende el organismo de control ambiental de la comunidad, el proceso de digitalización que se está realizando supone la entrada "en el siglo XXI" del órgano de gestión ambiental, donde hasta hace poco la mayor parte de las tramitaciones se tenían que hacer de forma analógica, presentando papeles.

Ahora, explican, se ha cambiado la forma de tramitar los expedientes más numerosos de tal forma que ya están disponibles y se están tramitando de forma telemática el 70% de los expedientes solicitados, unos 8.500 según el balance de datos de 2024. Todo este volumen de expedientes se corresponde, tan solo, con el 30% de las tipologías que son competencia del Inaga. La voluntad del Gobierno de Aragón es cerrar el año con el 75% de los expedientes digitalizados y llegar al 95% en 2026.

Entre otras cuestiones, ya se pueden tramitar de forma telemática cuestiones relacionadas con la gestión de residuos; las autorizaciones relacionadas con las actividades en el medio natural que pueden afectar a zonas declaradas como Red Natura o a especies de fauna silvestre, así como las relacionadas con la fotografía y filmación de aves o del quebrantahuesos. Además, también los trámites que tienen que ver con industris productoras de residuos peligrosos o las ocupaciones temporales de vías pecuarias, entre otras muchas cuestiones, especialmente, las vinculadas a la actividad cinegética, que ha sufrido una notable transformación con la digitalización de los expedientes.

Desde el Inaga señalan que la nueva forma de trabajar se basa en un "tramitador integrado" en la plataforma del Gobierno de Aragón, que solicita los datos necesarios para la tramitación, y los documentos, para evitar posteriores subsanaciones.

En esta plataforma, se guía al usuario al trámite que corresponde y, a través de un gestor de expedientes, se realizan las comprobaciones básicas y se advierte al usuario de las cuestiones que tiene que revisar para que la tramitación sea la correcta. Por otro lado, se ha incorporado el pago telemático de la tasa de autoliquidación, lo que permite evitar la parte de liquidación por parte de los funcionarios.

Reducción de los trámites y cambios en la actividad cinegética

Desde el Inaga destacan, especialmente, el cambio en la gestión del expediente relativos a productores de residuos , ya que se ha pasado de contar con plazos de tramitación de varios meses a la práctica resolución de los mismos en cuestión de días con una menor carga administrativa.

En relación a los procedimientos de indemnización por accidentes de tráfico causados por especies cinegéticas, se producen unas 900 reclamaciones al año, algunas con consecuencias materiales y personales de gravedad.

Desde el organismo ambiental señalan que los expedientes relativos a caza, tanto de caza menor como de caza mayor también ha sido objeto de un cambio integral, lo que ha permitido una notable simplificación y agilización de más de 2.500 expedientes al año.

Así, subrayan la importancia del cambio del sistema de gestión de precintos, que ha pasado de ser un precinto tipo brida generalista y de gestión manual, a un precinto personalizado al coto y a la especie con incorporación de código QR y gestión automatizada de su uso (precintos tipos pulsera medica, incorporar foto), lo que permite un mayor control de la gestión cinegética.

En este ámbito se han desarrollado dos aplicaciones, una para la comunicación vía web de los precintos y otra para la gestión de batidas, además para facilitar el uso se ha desarrollado una APP. Todo se ha realizado en colaboración y con el consenso con la Federación de Caza de Aragón. El sistema ya probado en esta última temporada ha funcionado satisfactoriamente y evitara de cara al año que viene muchas comunicaciones y tramites a los cotos.

En la parte de medios humanos cabe señalar que en un primer momento y por seis meses se creó la unidad de apoyo temporal que permitió arrancar el proceso comentado. El apoyo y colaboración de AST (aragonesa de Servicios Telemáticos) con dos personas en la unidad del INAGA ha permitido avanzar enormemente en el sentido expuesto anteriormente.

14 nuevas plazas

En los dos últimos años, el Inaga ha recibido un refuerzo de personal con 14 nuevas plazas, un proceso que ha culminado en septiembre con la cobertura de casi todos los puestos técnicos, de jefes de unidad y de jefes de área.

Este incremento de personal ha supuesto la inversión de 725.000 euros anuales, a los que hay que sumar el personal dedicado al desarrollo de administración electrónica con otros 70.000 euros anuales (entre 2024 y 2025). Asimismo, en este proceso de digitalización y desarrollo de aplicaciones informáticas, el Gobierno de Aragón ha invertido 125.000 euros entre 2025 y 2024, además del primer desarrollo de Inteligencia Artificial, con un coste de unos 130.000 euros.

Cada vez se gestionan más expedientes

Fuentes del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón señalan, por otro lado, el creciente número de expedientes tramitados por el Inaga. En 2024 se registraron más de 12.500 solicitudes y firmó su "récord" en expedientes fnializados.

Pese a ese incremento de la actividad, desde el Ejecutivo aragonés subrayan también la reducción de la cifra de expedientes fuera de plazo, aunque esta ha bajado a un menor ritmo que en ejercicios anteriores.

Según los datos facilitados, en 2024 se iniciaron 12.045 expedientes, frente a los 10.661 registrados en 2023. Es decir, un 12,5% más. Respecto a los expedientes finalizados, en 2024 se cerraron 13.135 expedientes, frente a los 10.989 de 2023, lo que representa 2.146 expedientes más, con un incremento del 19,5%. Es decir, crece a un mayor ritmo la finalización de expedientes que la entrada de nuevos expedientes.

Pero según los datos de este 2025, hasta el mes de noviembre en el Inaga había 4.700 expedientes activos, de los que 3.100 estaban fuera de plazo. En noviembre de 2023, el número de expedientes activos era de 7.500, con 4.875 fuera de plazo. Así, en este último año el Inaga solo ha reducido en 150 los expedientes fuera de plazo (que eran 3.250 en diciembre de 2024).

Según explican las mismas fuentes, "el número de expedientes fuera de plazo no se ha reducido mucho, pero sí los expedientes vivos, y eso indica que se están rebajando los plazos de resolución".