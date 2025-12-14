Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uno de los retos más salvajes de España para los esquiadores está en Aragón: 10.000 metros de desnivel acumulado en un solo día

Este recorrido único incluye 24 remontes y 45 pistas, desde trazados más sencillos hasta descensos solo aptos para expertos

Estación de Cerler, del Grupo Aramón.

Estación de Cerler, del Grupo Aramón. / ARAMÓN

Laura Rabanaque

Laura Rabanaque

La temporada de esquí ha arrancado en Aragón con fuerza. Tras la apertura de las primeras estaciones el último fin de semana de noviembre, los esquiadores disfrutan ya de su deporte favorito con un balance muy favorable tras el Puente de la Constitución, con cerca de 100 kilómetros esquiables y unas condiciones meteorológicas inmejorables.

Con el invierno ya a la vuelta de la esquina, las expectativas en las estaciones aragonesas son buenas. La comunidad es un destino de referencia para los amantes del esquí, con sus seis estaciones: las cuatro de Aramón —Formigal-Panticosa, Cerler, Valdelinares y Javalambre— junto a Astún y Candanchú, esta última la más veterana del país. Todas ellas cuentan con espectaculares recorridos, servicios de primera y una variada oferta de actividades 'après-ski'.

En los dominios esquiables de Aragón encontramos algunas de las pistas más largas de España, como la mítica Cerler 9 Km, segunda del país después de Sierra Nevada 12K; así como descensos de gran dificultad, entre ellos el legendario Tubo de la Zapatilla de Candanchú, con pendientes de hasta 40 grados de inclinación, un desafío para los esquiadores más experimentados.

Pista de Cerler 9K

Pista de Cerler 9K / Aramón

En el techo del Pirineo

La estación de Cerler ofrece algunos de los paisajes y descensos más impresionantes del Pirineo. Situada en el valle de Benasque, uno de los más espectaculares de la cordillera, permite contemplar cumbres tan emblemáticas como el Aneto, el Posets o el Perdiguero. Uno de sus grandes atractivos es el mirador del Gallinero, al que se accede subiendo a 2.630 metros de altitud, el punto más elevado de la estación.

Con una cota mínima de 1.500 metros, Cerler es una estación de renombre dentro del panorama nacional e internacional, con 80 kilómetros esquiables y 71 pistas (10 verdes, 19 azules, 27 rojas y 15 negras), lo que la convierte en un destino ideal para todos los niveles.

Estación de esquí de Cerler, del Grupo Aramón, en el valle de Benasque.

Cerles esconde uno de los desafíos más intensos para los esquiadores. / ARAMÓN

Un reto solo para los más aventureros

Más allá de sus vistas y la calidad de la nieve, Cerler esconde uno de los desafíos más intensos para los esquiadores: el Safari 10.mil, un reto que invita a completar 10.000 metros de desnivel acumulado en un solo día, sin repetir ninguna pista.

La aventura comienza en el telesilla Molino, donde arranca un recorrido que exige alto nivel técnico y buena forma física. El circuito incluye 24 remontes y 45 pistas de todos los niveles, incluidas varias negras, lo que requiere un nivel alto de esquí y una buena forma física.

Para participar en el Safari 10.mil, es necesario recoger en Atención al Cliente Cerler 1500 la guía con el orden exacto de pistas y remontes. Una vez completado el itinerario, podrás presentar el forfait en las oficinas para verificar el desafío. Quienes lo superan reciben un diploma acreditativo como 'finisher' del reto.

