La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches

El comienzo de la temporada de esquí en Aragón, que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre con la apertura de las distintas estaciones del territorio, era una noticia esperada por muchos amantes de los deportes de invierno que suben cada fin de semana al Pirineo aragonés a disfrutar de la nieve.

Ante esta situación, hay una imagen que se repite todos los inviernos y en ocasiones contadas en verano: los atascos al bajar del Pirineo aragonés. El pasado fin de semana con motivo del puente de la Constitución, los conductores que regresaban del Pirineo en dirección Zaragoza se tuvieron que armar de paciencia ante las numerosas retenciones que hubo en la operación salida.

Aparte de las retenciones que se producen al salir de las estaciones de esquí, existen otros puntos marcados en rojo que se suelen colapsar todos los inviernos. Los primeros problemas aparecen en la N-330, en el valle de Aragón, y en la N-260, en el valle de Tena. En la primera vía, el tramo más cuestionable va desde Canfranc hasta Castiello de Jaca por donde se pasa por dos travesías con limitadas a 50 para turismo y 40 para camiones. En la segunda, el principal problema se crea a partir de la salida de Biescas.

Otros puntos críticos

El principal embudo tiene lugar en las inmediaciones de Sabiñánigo al unirse en la N-330 los vehículos que llegan de ambos valles. En el caso del tráfico que proviene de Jaca, los conductores pasan de una autovía con dos carriles por sentido a una carretera nacional de un único sentido.

La zona se encuentra en un periodo de obra que finalizará el próximo 19 de diciembre para ejecutar la conexión de este nuevo tramo de la A-23. Otro punto crítico del recorrido pasa por la zona de Hostal de Ipiés y Lanave. Esta saturación se debe a la gran afluencia de vehículos procedentes del Pirineo y cuyo destino está en Zaragoza y Huesca. Durante la época en la que estamos, en cada puente, se repiten los atascos kilométricos en el tramo sin desdoblar entre Sabiñánigo y el citado hostal, donde la autovía se estrecha y el flujo masivo de coches se ve obligado a convivir con las obras y la climatología adversa.

La ruta para evitar atasco

Para evitar algunos de estos tramos, congestionados por las obras y el tráfico, existe una alternativa para llegar a la A-23 a su paso por Huesca evitando estos puntos críticos. Cuando nos disponemos a llegar a Jaca, en vez de ir dirección Sabiñánigo, lo aconsejable es coger dirección Puente la Reina de Jaca, ya sea por la A-21 o la N-240. Tras llegar a la localidad oscense, se coge la A-123 para pasar por las localidades de Villalunga o Salinas de Jaca antes de llegar a Múrillo de Gállego. La misma vía te hará pasar por Ayarbe antes de llegar a Huesca donde podrás coger la A-23 en dirección Zaragoza.