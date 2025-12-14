Teresa Salamero, nueva presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza: "La principal causa de la falta de enfermeras es la inestabilidad laboral"

El 27 de noviembre salió elegida presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza. ¿Qué le llevó a postularse y cómo recibió el resultado?

El equipo de la candidatura surgió por que sentíamos que el colegio se veía como algo lejano a la gente. Queríamos descubrir a las enfermeras los beneficios de estar colegiado, y la verdad es que lo recibimos con mucha alegría, y por supuesto con mucha responsabilidad y con ganas de trabajar por y para la enfermería.

Su equipo está compuesto por ocho personas. ¿Quiénes lo integran y qué perfiles aportan?

Somos un equipo muy plural. Hay algunas que tienen la especialidad de matrona, otras son de enfermería comunitaria, otra de geriatría, también hay de pediatría, etc. Unas son del ámbito rural y otras del urbano, unas de la parte asistencial y otras de gestión... Somos un equipo de campo batalla, de estar en primera línea.

Su lema durante la campaña fue Acercando el Colegio, siempre con el foco puesto en cuidar a las enfermeras durante toda su carrera. ¿Qué medidas va a poner en marcha?

Queremos trabajar por y para los enfermeros y adaptarnos a sus necesidades reales, y para eso primero necesitamos escucharlos. Por ejemplo, hay una chica que tiene muchos seguidores en Instagram y que está preparando las oposiciones. En enero dará una masterclass de cómo aprovechar las últimas semanas de estudio y hacer un buen examen. También queremos cuidar al recién egresado, y para ello creamos la comisión de referencia para que cada colegiado sepa cuál es su referente en el Colegio de Enfermería. También queremos apostar mucho por la formación, la investigación y la innovación, porque la enfermería acelera muy rápido y hay que fomentar ese conocimiento. Queremos conseguir un colegio más proactivo y ese compromiso con la profesión enfermera, acompañando a todos, desde le recién egresado hasta el que ya se ha juubilado.

¿Qué prioridades se marca?

Poner por delante a la enfermera, sobre todo ahora cuando hay retos como la falta de personal, que nos preocupa. En Aragón faltan 1.000 enfermeros para alcanzar la ratio europea, y eso implica una sobrecarga en los profesionales. A mí me hizo reflexionar la encuesta que presentó en diciembre el Ministerio de Sanidad que indicaba que casi un 40% de las enfermeras se había planteado abandonar la profesión debido a la sobrecarga y la falta de estabilidad...

¿Son estas las principales causas de esa falta de personal?

La causa mayor es la inestabilidad laboral, algo que también lleva a veces a una fuga de talentos porque en otros países quizá ofrecen otras condiciones mejores. Cuanta más gente se jubile, más vacantes quedarán y más preocupante será cubrir esas plazas que queden libres.

¿Un Colegio de Enfermería más cercano puede ayudar a resolver esta situación?

Las soluciones no están directamente en manos del colegio porque no tenemos potestad administrativa ni estamos en las mesas sindicales, pero sí tenemos diálogo con la administración y podemos con ello intentar mejorar la estabilidad laboral y el reconocimiento.

Entre las principales reivindicaciones está la reclasificación del grupo A1. ¿Qué pasos deben darse para que se consiga este avance?

El A1 es también una cuestión administrativa, y desde el Colegio de Enfermería también tenemos ese papel de lucha ante la administración porque la reclasificación no es una amenaza, sino una cuestión que responde a una realidad legal desde hace más de 10 años. El colegio cumple esa función de visibilidad y presencia ante la administración, porque esta es una solicitud lógica y entendible por el resto de profesionales sanitarios.

También los médicos piden un mayor reconocimiento de su nivel profesional. Fue uno de los motivos por los que la semana pasada secundaron la huelga estatal durante cuatro días. ¿Afectaron estos paros al trabajo de las enfermeras?

A nivel asistencial, sí porque se han cancelado quirófanos y consultas. Los médicos están en su derecho a hacer huelga, pero el objetivo es no mermar la atención al paciente. En planta y consultas ha habido servicios mínimos y estos se han cumplido, y donde se ha notado ha sido en los servicios quirúrgicos.

Con este escenario por delante y como nueva presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, ¿qué mensaje trasladaría a las enfermeras?

El otro día me mandaron un mensaje de felicitación por WhatsApp que hablaba de que ojalá consigamos recuperar la vocación, la humanización y la dignificación de la profesión enfermera. Me gustó porque me pareció un buen programa, el recuperar esa ilusión. Soy una enamorada de la profesión y el papel de la enfermería en el cuidado es fundamental, y me preocupa que la gente esté desilusionada. Ojalá consigamos reilusionar al personal y cuidarlo, redescubrir la maravilla de nuestra profesión.