Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vacunación AragónFlores LinaceroProtesta vecinal AlumalsaBaliza V16Mujer y Deporte
instagramlinkedin

UAGA exige más seguridad en el medio rural y homenajea a José Luis Iranzo en el octavo aniversario de su asesinato

El colectivo traslada que la seguridad en los pueblos continúa siendo una asignatura pendiente

Un momento del homenaje celebrado este domingo.

Un momento del homenaje celebrado este domingo. / UAGA-COAG

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón ha celebrado este domingo un acto en recuerdo del ganadero José Luis Iranzo, y de los dos guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, asesinados todos ellos hace ahora ocho años en Andorra (Teruel) por Igor El Ruso. Un crimen por el que la organización sigue exigiendo a las administraciones públicas que cumplan con la obligación de proteger a las personas que viven en el medio rural.

Desde UAGA-COAG trasladan que la seguridad en los pueblos continúa siendo una asignatura pendiente. Argumentan que la escasez de efectivos de la Guardia Civil, así como la falta de medios materiales lastra la protección de la población y hace que los núcleos más pequeños y aislados sean más vulnerables a posibles actividades delictivas.

En el caso del triple asesinato de Andorra, recuerdan, el culpable ha sido juzgado y condenado a prisión permanente, pero apuntan que en ese suceso se produjeron muchos fallos en el operativo de seguridad y en la comunicación entre los cuerpos policiales.

El colectivo 'Siempre Iranzo' elaboró un documento con casi 100 preguntas buscando claridad y responsabilidades que, a pesar de los años, siguen sin respuesta oficial.

UAGA-COAG no olvida a José Luis Iranzo, quien fuera secretario provincial de UAGA en Teruel y para homenajear su figura y legado ha nombrado a la sala de reuniones de la nueva sede como 'Sala José Luis Iranzo'. Este domingo 14 de diciembre, coincidiendo con tan triste efeméride, se ha realizado un acto familiar y emotivo para inaugurar la sala y recordar a José Luis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad
  2. Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
  3. Así será la nueva sede de la televisión y radio autonómicas de Aragón en el recinto Expo de Zaragoza: Lamela entrega un diseño icónico para un desembarco en 2028
  4. El cubrimiento del Huerva en Constitución: sus 'tesoros' ocultos y su vínculo con el Parque Grande y las 'casas baratas' que acabaron siendo de lujo
  5. El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: 'El mejor sabor de la ciudad
  6. Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
  7. ¿Qué es Forestalia? La empresa aragonesa que ha pasado de los molinos de viento a las granjas de datos
  8. Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026

UAGA exige más seguridad en el medio rural y homenajea a José Luis Iranzo en el octavo aniversario de su asesinato

UAGA exige más seguridad en el medio rural y homenajea a José Luis Iranzo en el octavo aniversario de su asesinato

La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches

La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches

El Inaga recibe más expedientes que nunca y aspira a digitalizar el 95% en 2026

El Inaga recibe más expedientes que nunca y aspira a digitalizar el 95% en 2026

Uno de los retos más salvajes de España para los esquiadores está en Aragón: 10.000 metros de desnivel acumulado en un solo día

Uno de los retos más salvajes de España para los esquiadores está en Aragón: 10.000 metros de desnivel acumulado en un solo día

Se vende bonito piso con terraza en un popular barrio de Zaragoza por 239.000 euros: se revalorizará en los próximos años

Se vende bonito piso con terraza en un popular barrio de Zaragoza por 239.000 euros: se revalorizará en los próximos años

Abierta la vacunación de la gripe a toda la población de Aragón desde este lunes

Abierta la vacunación de la gripe a toda la población de Aragón desde este lunes

Renovación de la plaza Monsalud de Zaragoza: plantación de árboles y nuevo mobiliario urbano

Renovación de la plaza Monsalud de Zaragoza: plantación de árboles y nuevo mobiliario urbano

Protesta de los vecinos por la venta de suelos de la antigua Alumalsa en Zaragoza: "Solar de vivienda 100% pública"

Protesta de los vecinos por la venta de suelos de la antigua Alumalsa en Zaragoza: "Solar de vivienda 100% pública"
Tracking Pixel Contents