UAGA exige más seguridad en el medio rural y homenajea a José Luis Iranzo en el octavo aniversario de su asesinato

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón ha celebrado este domingo un acto en recuerdo del ganadero José Luis Iranzo, y de los dos guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, asesinados todos ellos hace ahora ocho años en Andorra (Teruel) por Igor El Ruso. Un crimen por el que la organización sigue exigiendo a las administraciones públicas que cumplan con la obligación de proteger a las personas que viven en el medio rural.

Desde UAGA-COAG trasladan que la seguridad en los pueblos continúa siendo una asignatura pendiente. Argumentan que la escasez de efectivos de la Guardia Civil, así como la falta de medios materiales lastra la protección de la población y hace que los núcleos más pequeños y aislados sean más vulnerables a posibles actividades delictivas.

En el caso del triple asesinato de Andorra, recuerdan, el culpable ha sido juzgado y condenado a prisión permanente, pero apuntan que en ese suceso se produjeron muchos fallos en el operativo de seguridad y en la comunicación entre los cuerpos policiales.

El colectivo 'Siempre Iranzo' elaboró un documento con casi 100 preguntas buscando claridad y responsabilidades que, a pesar de los años, siguen sin respuesta oficial.

UAGA-COAG no olvida a José Luis Iranzo, quien fuera secretario provincial de UAGA en Teruel y para homenajear su figura y legado ha nombrado a la sala de reuniones de la nueva sede como 'Sala José Luis Iranzo'. Este domingo 14 de diciembre, coincidiendo con tan triste efeméride, se ha realizado un acto familiar y emotivo para inaugurar la sala y recordar a José Luis.