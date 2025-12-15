Podemos aboga por ir en coalición con IU en las elecciones anticipadas de Aragón
Su coordinador autonómico, Ricard Mitjana, confiesa que ya hay contactos con Izquierda Unida Aragón pero pide "cautela" hasta que el diálogo fructifique
Laura Carnicero / EFE
El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha abogado este lunes por ir en coalición electoral junto con IU y Alianza Verde en las próximas elecciones autonómicas de Aragón, adelantadas al próximo 8 de febrero, pero sin Sumar ni Chunta Aragonesista. Si el pacto se consolida, será la primera vez que Podemos e IU concurren juntos y forman un coalición en unas elecciones autonómicas en Aragón. Ni siquiera cuando ambos partidos se dieron la mano a nivel nacional, aquí fraguó el acuerdo.
En una rueda de prensa, el responsable de Podemos a nivel nacional ha dicho que en Aragón van a intentar, como en el resto de territorios, "armar las candidaturas más amplias y más plurales posibles". "Yo creo que el ejemplo de Extremadura, donde está funcionando muy bien la coalición Unidas por Extremadura, que integra Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, es un buen modelo para repetir", ha añadido.
De esta manera, ha excluido de una hipotética coalición electoral en Aragón a otros partidos situados a la izquierda del PSOE como Sumar y Chunta Aragonesista, en Aragón. El secretario de Organización y portavoz de Podemos también se ha inclinado por repetir la coalición electoral con IU y Alianza Verde en las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, mientras que en Andalucía irá en solitario.
A nivel autonómico, el coordinador aragonés de Podemos, Ricard Mitjana, ha confirmado las palabras de Pablo Fernández, lo que constituye un giro radical de la posición histórica que la formación morada había mantenido en Aragón.
Así, ha confirmado que hay "buena relación y contactos" con IU desde que el equipo técnico nombrado por Madrid se puso a los mandos del partido en Aragón. "Vemos cómo en Extremadura la coalición y el llegar a acuerdos está dando sus frutos", ha constatado Mitjana, que ha asegurado que en este momento "en el que Azcón nos ha llevado a una situación suficientemente grave, tenemos que intentar ir juntos y hacer políticas que verdaderamente sirvan a la gente".
Con todo, el acuerdo no está cerrado todavía en las fuerzas de izquierda, que han convocado a sus respectivos órganos en las próximas horas, para analizar el adelanto electoral y la situación en que se encuentran unos y otros. "Vamos a explorar todos los escenarios", ha incidido Mitjana en declaraciones a este diario, antes de pedir "cautela y discreción" hasta que no se haya formalizado un acuerdo en firme.
