Alerta del Observatorio de Montaña de Aragón por lo que está pasando en las estaciones de esquí
Los expertos advierten del aumento de los esquiadores de montaña que acceden a las pistas fuera de horario, cuando trabajan las máquinas pisapistas con cables de acero en tensión
David Boti
El auge del esquí de montaña ha traído consigo nuevas formas de disfrutar de la nieve, pero también riesgos que no siempre se perciben desde fuera. El Observatorio de la Montaña de Aragón (OMA) ha lanzado una seria advertencia ante una práctica cada vez más habitual: la presencia de esquiadores de travesía en las pistas durante la noche, justo cuando las estaciones están cerradas al público y las máquinas pisapistas trabajan para dejarlo todo listo para el día siguiente.
El problema no es menor. A partir del cierre, normalmente sobre las cinco de la tarde, entran en acción máquinas de gran tonelaje que operan en condiciones de baja visibilidad y, en muchos casos, ancladas a la pendiente mediante cables de acero que pueden alcanzar hasta 1.000 metros de longitud. Cables prácticamente invisibles para un esquiador y que suponen un riesgo extremo. “Es como un cuchillo cortando mantequilla”, resume gráficamente Álvaro Luna, director general de Candanchú, recordando accidentes mortales recientes en los Alpes por este mismo motivo.
Desde las estaciones insisten en que no se trata de un debate ideológico sobre el uso de la montaña, sino de seguridad. Aunque algunos defienden que las estaciones son concesiones en montes públicos y que el forfait solo paga los remontes, la realidad es que esquiar en pistas cerradas multiplica el peligro, tanto para los propios deportistas como para los trabajadores que realizan las labores de mantenimiento nocturno.
Un llamamiento a la prudencia
El OMA ha decidido abordar este fenómeno desde sus grupos de trabajo, al tiempo que hace un llamamiento a la prudencia coincidiendo con el inicio de la temporada invernal. El programa Montaña Segura reforzará este año las acciones de divulgación, especialmente entre quienes practican esquí de montaña, un colectivo en crecimiento constante.
La principal vulnerabilidad señalada por el OMA es la coincidencia entre la actividad de los esquiadores de travesía y el trabajo nocturno de las máquinas de la estación. Estos vehículos emplean cables de anclaje que pueden alcanzar varios cientos de metros —hasta 1.000 metros, según responsables de distintos centros invernales— y que resultan difícilmente visibles por la noche, con el consiguiente riesgo de colisión grave.
Además, la presencia de personas durante estas horas dificulta y condiciona las labores de mantenimiento necesarias para garantizar la apertura segura de las estaciones de esquí al día siguiente.
- Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad
- Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- Así será la nueva sede de la televisión y radio autonómicas de Aragón en el recinto Expo de Zaragoza: Lamela entrega un diseño icónico para un desembarco en 2028
- El cubrimiento del Huerva en Constitución: sus 'tesoros' ocultos y su vínculo con el Parque Grande y las 'casas baratas' que acabaron siendo de lujo
- El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: 'El mejor sabor de la ciudad
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos