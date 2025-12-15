Aragón afronta su Día D: los partidos se rearman ante un adelanto electoral inédito

Llegó el día que todos esperaban y (casi) nadie dice querer. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparecerá a las 11.30 horas en la Sala de Columnas del Pignatelli, sede del Ejecutivo y enclave reservado para los grandes anuncios, para comunicar el primer adelanto electoral de la historia de la comunidad, que irá a las urnas el próximo domingo 8 de febrero. Previamente, Azcón reunirá a su equipo en un Consejo de Gobierno que será meramente informativo, ya que la convocatoria es potestad exclusiva del presidente autonómico.

La idea, en cualquier caso, es ensalzar una imagen de unidad en un Ejecutivo que ya sufrió cambios tras la espantada de Vox de julio de 2024 y, sobre todo, trasladar un mensaje de continuidad. Ya en la presentación del proyecto presupuestario de 2026, el popular dejó entrever que su campaña no distará mucho de las líneas maestras esbozadas en la presentación, en la que por cierto estuvo acompañado de todos sus consejeros. Una continuidad que también se reflejará en las listas, ya que desde la formación reconocen que están "en crecimiento" y no habrá tensiones internas.

Enfrente tendrá a un PSOE que llega cada vez más desgastado, especialmente por los últimos casos de supuestos acosos sexuales que han salpicado a varios dirigentes. Aunque desde Conde Aranda están dispuestos a dar la batalla. Será la primera prueba de fuego de una ministra de Pedro Sánchez, una Pilar Alegría que tendrá una conversación personal con el presidente del Gobierno entre hoy y mañana para definir su salida de la Moncloa, que llegará antes de Nochebuena. No se descarta, incluso, que el de este martes 16 sea su último consejo como portavoz y titular de la cartera Educación, FP y Deportes.

Una vez se confirme el adelanto electoral, será Ferraz quien dictamine el proceso de primarias, que son obligatorias según los estatutos, pero al tratarse de un escenario inédito podrían obviarse, como ha sucedido en Extremadura. En ese caso, Alegría sería ratificada como candidata y comenzaría el proceso de creación de las listas, que son propuestas por las ejecutivas provinciales y después confirmadas por la regional y la federal. Desde el partido llaman, por el momento, a la calma, pues subrayan que hay tres semanas todavía de margen, hasta Reyes.

El tercer gran actor de la cita anticipada con las urnas será Vox, un partido con un discurso centrado en la política nacional, aunque en esta ocasión lo autonómico –sistema en el que no creen– tomará relevancia. Insistirán con sus grandes hits, de la inmigración al Pacto Verde, en un momento en el que las relaciones con el PP aragonés están rotas. De hecho, como ya informó este diario, Santiago Abascal incluso se ha llegado a plantear vetar a Azcón para una hipotética investidura, aunque el escenario cambia día a día y la formación ultra se maneja en función de las tendencias nacionales. Tanto es así que ha sostenido a Mazón en Valencia, primero, y apoyado a Juanfran Pérez Llorca después. Lo que todavía no está claro es el candidato y existe runrún entorno a la figura de Alejandro Nolasco.

La premura marca al resto

A quienes sí ha pillado con el pie cambiado el adelanto electoral es a las formaciones más pequeñas. A la izquierda del PSOE, sigue sin estar clara la configuración del espacio, e incluso ha habido conversaciones informales para intentar llegar a alguna confluencia, que en ningún caso llegaría bajo el paraguas de la marca Sumar, más que amortizada. En CHA, este lunes por la tarde se celebra un Consello y la idea es que esta semana acabe con todas las decisiones tomadas. Los cinco primeros puestos de cada provincia se eligen por primarias y los nombres que más suenan para postularse como candidatos son Jorge Pueyo, que debería dejar su escaño en Madrid, e Isabel Lasobras, actual secretaria general.

Mientras, IU ya tiene a Marta Abengochea como coordinadora tras el fin de la etapa de Álvaro Sanz y la apuesta de la dirección federal de Maíllo pasa por aglutinar a las izquierdas. Este domingo, en Extremadura, ya van de la mano con un Podemos que intenta reconfigurarse en Aragón tras meses de tensiones internas.

Los dos socios potenciales de Azcón, más allá de Vox, son un Aragón-Teruel Existe que se ha hecho fuerte en las comarcas, sobre todo en las turolenses, y con un Tomás Guitarte que aspira a repetir el resultado de 2023 y mantener sus tres escaños. El PAR, por su parte, celebra hoy una Ejecutiva para cerrar definitivamente la refundación del partido tras un fin de semana con comités en las tres provincias. Alberto Izquierdo repetirá como candidato, consciente de la anomalía de la situación y el daño que le puede hacer a formaciones como las suyas el no contar con el tirón de unas municipales simultáneas.