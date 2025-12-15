Aragón impulsa la orientación laboral con nuevos proyectos y tecnologías

Iniciativas innovadoras como simuladores de entrevistas con Inteligencia Artificial, talleres con realidad virtual o formación especializada para orientadores profesionales. Estos son algunos de los proyectos que se desarrollan en el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) de Aragón, unidad de Inaem, que cuenta con sede física en el territorio desde hace algo más de un año.

Su directora, Mercedes Sanagustín, lo define como «un laboratorio de ideas, donde se diseñan y prueban nuevas metodologías y herramientas que posteriormente se implantan en las oficinas de empleo». Sus instalaciones y equipamientos permiten desarrollar actividades innovadoras y experiencias prácticas para las personas en búsqueda activa de empleo.

Uno de los 20 centros de la red COE

El COE Aragón es un espacio del Instituto Aragonés de Empleo creado para impulsar la innovación en las políticas y servicios de empleo. Forma parte de una red nacional de 20 centros, uno por cada comunidad autónoma, además de Ceuta, Melilla y un centro estatal. Sanagustín explica que esta red actúa «como soporte de los Servicios Públicos de Empleo, contribuyendo a modernizar sus procesos y ofrecer servicios adaptados a las necesidades del mercado laboral».

En su inicio, este centro desarrolló su actividad en las instalaciones de la Dirección Gerencia del Inaem, pasando a contar con una sede física en septiembre de 2024. Este traslado, para la directora, marcó «un cambio significativo», y es que contar con instalaciones «modernas y tecnológicamente equipadas» ha permitido «ofrecer servicios grupales de orientación profesional dirigidos a personas desempleadas que acuden acompañadas por sus orientadores laborales».

Todas estas actividades, incide Mercedes Sanagustín, se desarrollan «bajo la dirección del personal técnico de las oficinas de empleo, que lidera dinámicas y ejercicios prácticos para mejorar la empleabilidad». Todo ello ha permitido convertir el COE Aragón en un espacio para jornadas y eventos especializados, reuniendo a entidades y agentes clave del ecosistema laboral aragonés.

El equipo del centro, formado por siete profesionales, trabaja en estrecha coordinación con grupos especializados de personal técnico de las oficinas de empleo. Estos grupos participan en la validación y supervisión de los proyectos, garantizando que las metodologías y materiales diseñados sean idóneos, aplicables y útiles en la práctica diaria.

Equipo de trabajo del COE Aragón. / Inaem

Dos grandes líneas de trabajo

Para las profesionales que conforman el centro, este último año ha sido «muy positivo». Así lo considera la jefa de Sección de Orientación del COE, Almudena Mateo, quien afirma que la actividad se ha consolidado durante este periodo en «dos grandes líneas de trabajo».

Por un lado, se han centrado en la ideación y desarrollo de proyectos innovadores. «Se han diseñado metodologías y herramientas que se están implantando en las oficinas de empleo de toda la comunidad autónoma para innovar en los servicios de orientación profesional, intermediación y selección de personal», concreta Almudena. Adicionalmente el centro gestiona formación especializada para personal orientador profesional, centrada en metodologías innovadoras y mejora de procesos en la red de oficinas de empleo.

Por otro, han trabajado para acoger numerosos talleres grupales de orientación profesional, «incorporando tecnologías de gamificación y realidad virtual para hacer el aprendizaje más dinámico y atractivo», destaca la jefa de Orientación, subrayando que estas experiencias «han permitido a los participantes trabajar competencias transversales y soft skills, fundamentales para su empleabilidad».

Proyectos y talleres innovadores

Todo ello ha permitido que el COE Aragón continúe incorporando herramientas de trabajo innovadoras. Entre ellos, Mercedes Sanagustín destaca los simuladores de entrevistas con Inteligencia Artificial, «que permitirán entrenar en diferentes niveles y ocupaciones a las personas usuarias de los servicios de orientación del Inaem, mejorando la preparación para entrevistas reales».

Asimismo, han continuado ofreciendo a las empresas el uso de la red social LinkedIn para la gestión de ofertas y reclutamiento, herramienta que permite incrementar las probabilidades de éxito en la colocación, facilitando a las empresas aragonesas el acceso a perfiles cualificados.

Adicionalmente, se han impartido talleres con realidad virtual, donde los participantes trabajan competencias transversales en entornos inmersivos.

El objetivo, explica la directora, es que «todas estas acciones se traduzcan en servicios modernos, eficaces y atractivos, que mejoren la empleabilidad de las personas y la calidad del servicio a las empresas aragonesas».

Todas estas actividades, para los profesionales que conforman el COE, han tenido una acogida «muy positiva». «En general, se observa un componente de sorpresa por los beneficios que aportan las nuevas metodologías de orientación en el aprendizaje de herramientas eficaces para la búsqueda de empleo», destaca Almudena.

Objetivos cumplidos

Para este año, el COE se fijó una serie de objetivos, que se han cumplido con éxito. Sus tres grandes metas eran diseñar e implantar metodologías innovadoras en las áreas de orientación profesional, intermediación y selección de personal del Inaem; incorporar tecnología «para ofrecer servicios más eficaces y adaptados a las demandas del mercado laboral» y ofrecer instalaciones y equipamientos modernos para la prestación de servicios a la ciudadanía mediante los servicios de orientación de la red de oficinas de empleo del Inaem.

Para ello, la directora del COE incide en la importancia del trabajo conjunto entre todos los profesionales que conforman el Inaem. Este enfoque colaborativo «asegura que las soluciones desarrolladas en el centro se integren eficazmente en los servicios de orientación, intermediación y selección de personal, contribuyendo a modernizar procesos y servicios en la atención a las personas desempleadas».