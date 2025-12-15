Aragón en el mercado de las criptomonedas: 3.700 euros de inversión media en 2025 y preferencia por Bitcoin

El mercado de las criptomonedas comienza a ser cada vez menos desconocido para los inversores. Así se desprende del último informe de Criptan, plataforma de compraventa y ahorro de estos activos financieros, donde se repara en la apuesta de las distintas comunidades. Un ranquin que lidera Madrid, con 7,9 millones de euros y una inversión media de más de 8.700 euros, y en el que Aragón se «consolida», según Criptan, aunque siga por debajo de la media nacional, que se sitúa en 4.900 euros. En concreto, el informe contabiliza inversiones en criptoactivos por valor de 550.000 euros en la comunidad en 2025, con un promedio de 3.767,65 euros.

En Aragón, eso sí, los patrones son muy similares al del resto de comunidades, con Bitcoin a la cabeza de las inversiones en todas ellas, a excepción de Extremadura, donde domina USDC. Esta criptomoneda, de hecho, concentra más del 65% en la mayoría de territorios. En el aragonés, ronda el 63%, seguido de USDC (11,8%) y Ethereum (9,7%). Pese a esto, por debajo de la comunidad solo invierten menos Canarias, Cantabria, Asturias, Navarra y La Rioja.

«Cada vez detectamos que en Aragón hay más clientes. En los primeros años había muy pocos y el incremento está siendo notable, en la línea de lo que está sucediendo en todo el país», analiza Jaime Arenas, cofundador de Blockchain Aragón, consultoría que se alió con Écija para crear Écija Crypto y convertirse en una de las referencias del sector tanto a nivel nacional como europeo y que ya está realizando sus primeras incursiones en Latinoamérica. A su juicio, «es muy complejo conocer la cifra exacta de inversión» por la propia esencia del mercado. Tanto es así que asegura que en Zaragoza cuentan con algún cliente que por si solo ya superaría el medio millón de media que le da el informe de Criptan a Aragón.

Con todo, Arenas sí comparte el fondo de la cuestión, esa consolidación del mercado de los criptoactivos, en el que están influyendo varios factores. El primero, dice, la «poca rentabilidad de los productos financieros tradicionales», como la bolsa, que además están mucho más regulados y no experimentan variaciones tan grandes como la que pueden sufrir las criptomonedas. Bitcoin, por ejemplo, llegó a valer un euro y ahora puede alcanzar los 80.000.

Por provincias, Zaragoza acapara tres de cada cuatro inversiones en este mercado, mientras que en Huesca están el 15,5% y en Teruel el 9,5%. En las dos primeras, Bitcoin sigue siendo la opción preferida, con un 66,3% y un 63,37%, respectivamente, mientras que en Teruel existe una mayor diversificación. El mercado turolense es, además del menor, el más heterogéneo, ya que dedica a Bitcoin solo el 33,8% de sus inversiones en criptoactivos, con un 21,8% para USDC y un 6,8% para Ethereum. En Zaragoza y Huesca, los valores son muy similares en las dos últimas criptomonedas: un 10,1% y un 9,9% en Ethereum y un 11,4% y un 8% en USDC.

Atractivas para el alto riesgo

«La mayoría de las cripto son variables y resultan más atractivas a los inversores que les gusta el alto riesgo, porque dan un rendimiento muy superior a un producto tradicional», añade al respecto el abogado zaragozano, aunque también matiza que existen activos «sin valor económico, con otras usabilidades» y otros «estables». Estos últimos cada vez son más empleados, según Arenas, por la población migrante para enviar dinero a sus familiares, ya que les asegura el anonimato y, sobre todo, la rapidez y seguridad en las transacciones y un coste muy bajo.

Por otro lado, el abogado zaragozano destaca «la entrada en el sector de agentes bancarios y entidades de inversión que facilitan el acceso a los jóvenes, que entienden mucho mejor la tecnología blockchain y se aventuran con pequeñas inversiones». «Funciona exactamente igual que la bolsa tradicional, pero no intervienen los Estados y puede haber variaciones del 20, 30 o 40% en un solo día. En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no lo permitiría», prosigue el fundador de Blockchain Aragón.

En cualquier caso, el pasado 1 de enero entró en vigor la primera normativa europea que regula el mercado de las criptomonedas, esencialmente a los proveedores de servicios y a las casas de cambio (exchanges), que necesitan una licencia que en el caso español solo puede otorgar la CNMV. Sea como fuere, el papel de los Estados sigue siendo bastante residual, aunque en España pagar con criptomonedas es «perfectamente legal».

Respecto a la entrada de los Estados, Arenas reconoce su dificultad: «Salvo Bitcoin, todos tienen una empresa o una fundación detrás. Por eso la UE quiere crear el euro digital», afirma Arenas, quien reseña que Japón y algunos estados de EEUU ya empiezan a aceptar las criptomonedas en materia impositiva, más allá del caso de El Salvador, donde el bitcoin es una moneda de curso legal, como el dólar estadounidense, desde 2021, en una decisión histórica (y controvertida) de Nayib Bukele.