Aragón participa en un proyecto para avanzar en tecnologías cuánticas mediante IA y átomos fríos

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han comenzado un proyecto que combina la Inteligencia Artificial (IA) y átomos de Rydberg para avanzar en las tecnologías cuánticas. En el participa el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) y e Computer Vision Center (CVC), y cuenta con una inversión de cerca de 2 millones de euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El proyecto, que se titula Aprendizaje Automático en Simulaciones Cuánticas con átomos de Rydberg, busca integrar hardware y algoritmos para resolver problemas complejos de manera más eficiente que los ordenadores clásicos, como han explicado desde la Universidad de Zaragoza. Jesús Carrete, del INMA, ha subrayado que la investigación "tiene el potencial de revolucionar tanto el diseño experimental como la comprensión teórica de fenómenos cuánticos complejos".

Miguel Pruneda, investigador del CSIC en el CINN y coordinador del proyecto, ha explicado que se combina computación cuántica con la IA "para construir una plataforma avanzada donde hardware y algoritmos trabajen juntos". Los átomos de Rydberg, altamente excitados, presentan propiedades que los hacen candidatos idóneos para la computación cuántica escalable, gracias a sus interacciones fuertes y largos tiempos de coherencia. Yue Ban, investigadora del ICMM-CSIC, explica que "el reto" es controlar estos átomos, algo que se puede abordar con IA y machine learning.

El proyecto tiene un enfoque multidisciplinar y multinodal. Así, el INMA se centrará en redes neuronales para estudiar sistemas cuánticos de muchos cuerpos y optimizar la plataforma experimental; mientras que el CINN servirá como laboratorio experimental central; el ICMM desarrollará algoritmos de optimización cuántica y, el CVC, aportará técnicas de aprendizaje automático clásico y cuántico, además de asesoramiento para aplicaciones tecnológicas, como visión artificial. Además, los métodos desarrollados podrán aplicarse en química cuántica, telecomunicaciones y estabilidad de redes eléctricas, demostrando la utilidad del proyecto más allá del ámbito puramente académico.

El INMA, acreditado como centro de excelencia Severo Ochoa, aporta su experiencia en investigación de alto nivel y colaboración industrial, lo que consolida a Aragón como un referente en el desarrollo de tecnologías cuánticas y avanzadas herramientas de simulación y control de sistemas complejos. Esta iniciativa abre nuevas posibilidades para aplicaciones disruptivas en ciencia y tecnología.