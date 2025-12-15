Azcón, sobre la investigación a Forestalia: "La Guardia Civil y los jueces contarán siempre con colaboración del Gobierno de Aragón"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este lunes que "la Guardia Civil y los jueces" contarán siempre con la colaboración del Ejecutivo autonómico, en referencia a la investigación abierta por la UCO dentro de la trama por presunta corrupción de la exmilitante socialista Leire Díez, que ha llevado al registro de las oficinas de la Forestalia en Zaragoza.

El dirigente popular ha realizado estas declaraciones tras anunciar el adelanto electoral en Aragón para el próximo 8 de febrero. "Sobre las actuaciones que la Guardia Civil está manteniendo en distintos ministerios, organismos públicos que dependen del Gobierno de España y empresas, alguna de ellas aragonesa, nosotros vamos, como no puede ser de otra manera, a respetar el trabajo de la Guardia Civil y el trabajo de los jueces en este país", ha afirmado.

La empresa de Fernando Samper, Forestalia, presentó el pasado mes de noviembre en el Pignatelli de la mano del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, su proyecto Búfalo, que incluye la construcción de tres centros de datos en las localidades zaragozanas de Magallón, Botorrita y Alfamén mediante una inversión de más de 12.000 millones de euros.

Para ello, el Ejecutivo aragonés anunció entonces la aprobación de la declaración de interés general de Aragón (DIGA) del proyecto en un acto en el que ningún representante de la compañía hizo uso de la palabra. En este punto, Azcón ha aclarado que los proyectos de inversión "que tienen que empujar determinadas empresas --como Forestalia-- van a ser estudiados desde los servicios del Gobierno de Aragón con el detalle con el que se estudian todos los proyectos con este Gobierno".

Además ha manifestado su "absoluto convencimiento" de que es necesario "respetar todos los informes de los técnicos para poder impulsar los proyectos", porque "cuando los gobiernos se dedican a elegir los proyectos que se impulsan y, como estamos viendo en el caso del partido socialista, a cobrar mordidas que de momento son presuntas, pero que tienen toda la pinta de salir adelante, se perjudican los proyectos".

"Esa no es la forma de actuar de este Gobierno", ha defendido, sino que se basa en "informes técnicos objetivos y en el escrupuloso cumplimiento de la legalidad con todos y cada uno de los proyectos que se han tramitado o que se vayan a tramitar en el futuro en Aragón", ha zanjado.