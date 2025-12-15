Benito Tesier, candidato oficial a la presidencia de CEOE Aragón

Tras la conclusión del proceso de presentación de candidaturas, la Junta ha validado oficialmente la de Tesier, quien será elegido nuevo presidente en la próxima Asamblea General de CEOE Aragón, prevista para el 12 de enero de 2026. Con este paso, se culmina el procedimiento estatutario que marca la renovación de la presidencia de la Confederación, garantizando la continuidad y el compromiso con la defensa de los intereses empresariales de Aragón.

La elección de Benito Tesier supone un respaldo a su trayectoria y experiencia en el ámbito empresarial y asociativo, así como a su implicación en la actividad de CEOE Aragón en los últimos años.

La validación de la candidatura de Tesier se produce tras el cierre del plazo de presentación de aspirantes y en un proceso sin competencia, al haber sido el único empresario en formalizar su postulación para presidir la CEOE Aragón. De este modo, salvo incidencias durante el procedimiento estatutario, Tesier será elegido por aclamación en la Asamblea General de la Confederación, integrado por 265 representantes de organizaciones territoriales y sectoriales y que representa a más de 30.000 empresas aragonesas.

El empresario tomará el relevo de Miguel Marzo, que ha ocupado la presidencia de CEOE Aragón durante casi cuatro años y anunció que no optaría a la reelección, abriendo así una nueva etapa en la organización empresarial. La sucesión se produce en un momento de transición interna en la patronal, marcado por el cambio de ciclo en su liderazgo y por la expectativa sobre el futuro de Marzo al frente de CEOE Zaragoza.

Tesier, está desempeñando actualmente el cargo de director general de Brembo España, filial ibérica del grupo italiano de la cual él mismo es accionista y miembro del consejo de administración, líder mundial en sistemas de freno, donde ha impulsado la modernización y competitividad de la planta aragonesa.

Asimismo, ejerce como vicepresidente de Confemetal y vicepresidente de Cepyme Nacional, reforzando su influencia en el ámbito de la representación empresarial a nivel estatal.

Además, está desempeñando un papel clave en el asociacionismo empresarial como presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), presidente de la Federación de Empresarios Metalúrgicos de Zaragoza (FEMZ) y vicepresidente y presidente de la Comisión de Recambios de SERNAUTO, la asociación nacional de proveedores de automoción.

Su labor ha sido reconocida recientemente con el Premio ADEA al Directivo de Aragón 2025, el Premio de Honor Mobility 2025 otorgado por la Cámara de Comercio Italiana y Mobility City, y la distinción como Antiguo Alumno del Año por ESIC Aragón.

Con esta trayectoria, Tesier afronta la presidencia de CEOE Aragón con el objetivo de reforzar la competitividad empresarial, impulsar la innovación y consolidar el papel de la Confederación como referente en la defensa de los intereses de las empresas aragonesas.