La campaña de Ambar 'Tenemos que querernos más' se alza con el Premio Ricardo Pereda

El director de Comunicación, Relaciones Institucionales y ESG en Grupo Agora, Enrique Torguet, ha recogido esta tarde el Premio de Comunicación Ricardo Pereda en la tradicional fiesta de la comunicación que Dircom Aragón organiza cada año en estas fechas navideñas. Ante un centenar de invitados, Dircom Aragón ha premiado a la empresa aragonesa Ambar (Grupo Ágora) por la estrategia “Tenemos que queremos más” que arrancó el 23 de abril, Día de Aragón. La Asociación de Directivos de Comunicación en Aragón ha destacado la calidad, coherencia y simbolismo de esta campaña, así como la extraordinaria capacidad del claim “Tenemos que querernos más” para conectar emocionalmente con el público aragonés, reforzando la autoestima colectiva y el sentimiento de pertenencia al territorio. Además, se ha reconocido la trayectoria y visión de Enrique Torguet, figura clave y referente de la comunicación corporativa en Aragón y a nivel nacional, por su capacidad de integrar reputación, propósito y territorio en estrategias de comunicación coherentes, sostenibles y muy creativas.

La campaña premiada es el resultado de una estrategia de comunicación sostenida y coherente en el tiempo que Ambar mantiene desde 2022 con el propósito de reforzar su vínculo con Aragón y reivindicar su papel como marca arraigada en la identidad cultural y emocional del territorio. La iniciativa comenzó con “In Aragón we say”. Un año después, Ambar dio un paso más con “Soy de Aragón” y continuó con el estudio “En Aragón somos únicos”. Estas iniciativas fueron el germen de la campaña ganadora de la VII edición del Premio de Comunicación Ricardo Pereda. Con “Tenemos que querernos más” Cervezas Ambar ha querido reforzar y defender su vínculo con la Comunidad aragonesa, generando orgullo y autoestima colectiva bajo un mismo eje estratégico: “Amar lo propio, valorarnos más y celebrar juntos lo que nos hace únicos”.

“La comunicación del mañana no es solo menos ruido: es más sentido, más humanidad y participación con propósito”, ha dicho Enrique Torguet durante su discurso de agradecimiento. En este futuro, ha añadido, “la inteligencia artificial puede ayudarnos, pero la reputación, la empatía y la creatividad siguen siendo territorio exclusivo de las personas.” En el presente, y el marco del cumplimiento del 125 aniversario de esta empresa aragonesa, su director de comunicación ha resaltado que “tras muchas acciones de comunicación, desde las más pequeñas a las más sofisticadas, podemos decir que Ambar es patrimonio bebible de Aragón”.

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, ha dado la bienvenida a los asistentes a esta fiesta de la comunicación que, un año más, se celebra en el Patio de la Infanta, que ya se ha convertido en un espacio referente para la comunicación en la comunidad autónoma. También ha pronunciado unas palabras de bienvenida institucional el consejero de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén.Por su parte, la presidenta de Dircom en Aragón, Elena García-Lechuz, durante su intervención, ha destacado la buena salud de la asociación en Aragón, que es la territorial, junto con Valencia, que más actividades realiza y la que más socios integra. Asimismo, se ha referido al alto nivel de los proyectos finalistas al Premio 2025: “Act for food” de Carrefour, “La F18sta. 18º aniversario de Aragón TV” de Aragón TV y la campaña de comunicación interna de Arpa, destinada a afianzar la cultura de empresa de la entidad.

La presidenta de Dircom Aragón ha compartido también una reflexión sobre el futuro de esta profesión. Ser dircom, ha dicho, "es una forma de ser". García-Lechuz ha destacado las cualidades que definen esta función y la importancia de mantener un equilibrio entre ellas: "Ser discreto a la vez que influyente, reflexivo a la vez que decidido, estratega y, al mismo tiempo, un gran improvisador. Ser honesto, pero con la capacidad de poner límites sobre lo que podemos comunicar". Además, ha enfatizado la necesidad de adaptarse a los cambios que se avecinan, destacando que el dircom del futuro debe ser "permeable a la transformación constante y tener una capacidad de aprendizaje infinita". Y para eso, ha subrayado, Dircom está aquí, para "acompañarnos en esos cambios, ofreciendo formación y creando un espacio de networking que nos permita seguir evolucionando y afrontando con éxito los desafíos que vienen".

Representación institucional durante la celebración de los Premios Ricardo Pereda. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El presidente de Dircom también ha querido acompañar a la delegación de Aragón en la celebración de esta fiesta. Miguel López Quesada ha apuntado que la “comunicación tiende puentes entre personas: nos ayuda a escucharnos mejor, a reconocernos en el otro y a desactivar la polarización que hoy amenaza tantas conversaciones —dentro y fuera de las organizaciones".

Finalmente, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha clausurado la ceremonia de entrega de la VII Edición del Premio de Comunicación Ricardo Pereda.

VII Edición

Este premio tiene como objetivo distinguir la mejor estrategia de comunicación orientada a mejorar la reputación corporativa, dando visibilidad y reforzando el liderazgo de la comunicación en las organizaciones. El galardón consiste en una pintura de la aragonesa Eva Armisén que representa un nuevo modelo de comunicación con conciencia, que basa sus valores en las personas, en la escucha y el diálogo y en la transparencia y la ética.

En 2019 este galardón recayó en Ikea y en su directora de comunicación, Luisa Allí y en 2020 en BSH Electrodomésticos España y en su director de marketing, Carlos Perdiguer, y su equipo en Balay, Beatriz Ruiz y Cristina Espinosa. En su tercera edición, en 2021, Dircom Aragón entregó el premio a Ana Robledo, directora de marketing y comunicación de Pikolin, en 2022 el Premio fue para Telefónicay su director de Marca, Patrocinios y Medios. el aragonés Rafael Fernández de Alarcón y en 2023 el galardón se entregó a la aragonesa Estefanía Lacarte, directora de Asuntos Corporativos y Comunicación para España, Benelux y los países nórdicos de American Express y en 2024 fue Laura Gonzalvo, directora de Comunicación & ESG de Securitas Direct para Iberia, Italia y LatAm la que recogió la pintura de Eva Armisén.

Dircom

Dircom es la asociación profesional que agrupa en España a los directivos y a los profesionales de la Comunicación de empresas, instituciones y consultoras. Fundada en 1992, tiene como misión poner en valor la función de la comunicación y del director de comunicación en las organizaciones de tal forma que dicha competencia y sus responsables sean considerados como un área y un directivo estratégicos.

En la actualidad, cuenta con más de 1.200 socios y 8 delegaciones. La delegación de Aragón, con más de 15 años de trayectoria, tiene casi 70 socios profesionales que representan a grandes empresas, pymes e instituciones. Ibercaja, Atlas Copco, Avanza, Aramón, Arpa, Cámara Zaragoza, Pikolin, BSH, Universidad San Jorge, Tranvías de Zaragoza, Asapme, Quelinka, CARTV, Grupo San Valero, Sesé, Grupo Carreras, MassZoom, artinCom, MIT, Barbacil Comunicación, BYA Comunicación, Lara Cotera Comunicación, OR Comunicación, Montal Comunicación, Fundación Ibercaja, La mar de gente, Comunica-T, Torreciudad, IZE consultores, CEOE, IAF, DHL, Take it easy!, Caixabank, Tornos Comunicación, Coca Cola, Bodegas Sommos, El Séptimo, Embou, Grupo Agora-Ambar, Enate, Grupo Integra, Henneo, Hiberus, Turismo Aragón y Saica, son algunas de las organizaciones que forman parte de Dircom en Aragón.

Ricardo Pereda

Este Premio de Comunicación lleva el nombre de Ricardo Pereda, periodista, experto en comunicación y líder del asociacionismo Dircom en Aragón. Pereda fue presidente de la delegación territorial aragonesa desde 2010 hasta su fallecimiento en marzo de 2019. Trabajador y dialogante, es recordado por su capacidad para escuchar y su sentido de la ética. La delegación de Dircom en Aragón falla, desde hace seis años, este Premio de Comunicación sobre reputación y liderazgo el día 20 de octubre, recordando su fecha de nacimiento.