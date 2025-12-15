Chunta Aragonesista quiere tener su candidato para las elecciones de Aragón la próxima semana

Chunta Aragonesista (CHA) quiere dar a conocer a su candidato para las elecciones de Aragón la próxima semana. El Consello Nacional, máximo órgano de la formación, se ha reunido este lunes de urgencia para activar la maquinaria electoral, ante el adelanto confirmado este lunes para el próximo 8 de febrero. La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha admitido una primera llamada con Izquierda Unida de cara a una hipotética coalición para los comicios, una jugada que ya ha rechazado Podemos.

Lasobras ha detallado que la reunión de este lunes ha servido para "discutir sobre candidaturas" y convocar un Comité Nacional extraordinario esta misma semana para "hablar de la elaboración de candidaturas, del calendario y del proceso de primarias". La intención de CHA, según la secretaria general, es saber la próxima semana "quiénes van a optar a las diferentes candidaturas a las provincias" como a la presidencia del Gobierno de Aragón. El nombre de la persona que aspire a dirigir la DGA saldrá, precisamente, de esa terna de líderes de cada una de las provincias.

Tras la reunión del Consello Nacional de CHA, la Secretaria General, Isabel Lasobras, ha anunciado la activación electoral de este nuevo periodo político con la convocatoria de un Comité Nacional extraordinario, con el objetivo de afrontar las elecciones de febrero de 2026, con las correspondientes candidaturas, el programa electoral, los ejes de la campaña electoral…, con el objetivo de ofrecer a la sociedad una alternativa política sólida y coherente, desde el aragonesismo de izquierdas, ante la actual situación política de inestabilidad y retroceso en derechos y libertades.

Lasobras ha señalado que la convocatoria electoral es consecuencia directa del fracaso político del actual Gobierno de Aragón: “Azcón ha actuado en este periodo por un mero interés partidista, sin pensar nunca en las necesidades reales de Aragón. Estamos ante un fracaso político, muy grave, que arrastra a toda la sociedad por sus meros intereses particulares, marcando un nuevo hito, muy negativo, en la reciente historia política de Aragón”.

Isabel Lasobras, secretaria general de CHA, este lunes con los medios de comunicación. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En este sentido, ha añadido que a esta situación se suma “el año y medio perdido para Aragón, porque esta decisión política se podía haber tomado mucho antes, desde el mismo momento en que se tuvieron que prorrogar los presupuestos para 2025 y cuando se ha observado objetivamente como ha sido incapaz este Gobierno en este periodo de cumplir con el plan normativo previsto, dejando sin aprobarse en esta mini legislatura leyes tan importantes como la de vivienda, por ejemplo”,

La secretaria general de CHA ha advertido: “Entramos en un nuevo ciclo político que tiene dos opciones en el futuro más próximo o continuar este periodo de inestabilidad política con continuos vaivenes, al son de las exigencias negacionistas de la ultraderecha o iniciar una nueva etapa basada en el diálogo y el acuerdo, con el aragonesismo de izquierdas como eje clave del impulso a las políticas públicas”.

Finalmente, Lasobras ha hecho un llamamiento a la participación democrática: “En un momento así, es fundamental que cada persona recuerde que el futuro de Aragón depende de su decisión y de su voto. Es imprescindible acudir a las urnas para frenar este rumbo marcado por Azcón y demostrar que un futuro mejor para Aragón sí está en manos de su gente”.