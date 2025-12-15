La conexión eléctrica de España con Francia por Aragón se relanzará en el primer trimestre de 2026

España espera acordar con Francia en el primer trimestre de 2026 el relanzamiento de las interconexiones eléctricas de la península a través del Pirineo, que la Comisión Europea (CE) quiere acelerar pese a las reticencias de París, anunció hoy el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras. "Nos marcamos como objetivo poder acordar cuanto antes y en todo caso, en el primer trimestre de 2026, la fecha de inicio de los trabajos de las dos interconexiones transpirenaicas que ayudarán a mejorar la interconexión de la península con el resto de Europa", declaró Groizard a su llegada a un consejo de ministros de Energía de la Unión Europea (UE).

España presiona para desbloquear el enlace pirenaico después de que Bruselas presentara la semana pasada un paquete legislativo de redes eléctricas en el que identificaba ocho "autopistas energéticas" prioritarias que deben progresar, y dos de ellas se referían a las interconexiones con Francia por Navarra y Aragón. Bruselas se comprometió a involucrarse más en el debate, aportando asesoría técnica, proponiendo fórmulas de reparto de costes y también presionando con "diálogo".

"Celebramos también que hay una gobernanza más europea de las interconexiones, abandonando una relación mucho más bilateral que gobernaba, hasta ahora, las interconexiones", agregó Groizard sobre un paquete que se analizará hoy en el consejo de ministros europeos y que también propone multiplicar por cinco el presupuesto europeo dedicado a redes energéticas. "No solo para Portugal y España. Europa está desperdiciando energía renovable muy competitiva por renunciar a esas interconexiones", añadió.

Sin embargo, España no está de acuerdo en que se relajen las normas medioambientales para acelerar la tramitación de proyectos energéticos. "Nos preocupa que una aceleración de los permisos de las redes eléctricas vaya a pasar por una reducción de los estándares ambientales. Desde España defendemos que mantener las garantías ambientales y la participación ciudadana, la tramitación de los proyectos es imprescindible para contar con buenos proyectos", dijo el secretario de Estado.

Competencia justa

España también aprovechará el consejo para, junto con Portugal y Finlandia, pedir que se controlen más los subsidios a plantas electrointensivas, después de que hayan protestado algunas industrias. "Hay distintos Estados que apoyan en costes de energía: una subvención a los costes energéticos que básicamente elimina las señales de precio, que distorsiona las señales de precio, que no reflejan los costes reales, ni refleja la competitividad real entre Estados miembros, sino que genera una competencia artificial", indicó Groizard.

En referencia velada a Alemania, Madrid, Lisboa y Helsinki, capitales de países con alta penetración de renovables, piden "medidas concretas de coordinación y asegurar que esas medidas de apoyo sean acotadas y temporales" para que el "músculo fiscal" de algunos países no arroje unos precios de la energía inferiores a los países que reducen sus costes desplegando renovables.

El mensaje de España para la última reunión sobre energía del año en Bruselas resume "lo que viene siendo probablemente la máxima prioridad política para España en todo el debate energético europeo, que es la interconexión, la necesidad de un mercado interior realmente unificado, realmente interconectado", concluyó Groizard. EFE