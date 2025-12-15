Directivas de Aragón distingue a ‘El Periódico del Estudiante’ con el Premio 'Soy Futuro 2025' por su compromiso con la comunidad educativa
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN recibe el premio Soy Futuro 2025 por su suplemento escolar EL ESTUDIANTE, que celebra tres décadas de compromiso con la comunidad educativa aragonesa
La Asociación de Directivas de Aragón ha entregado esta mañana el premio Soy Futuro 2025 a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN por su suplemento escolar EL PERIÓDICO DEL ESTUDIANTE. Esta distinción reconoce la labor de comunicación del medio estudiantil y su compromiso continuo con la comunidad educativa durante cerca de 30 años.
Desde la agrupación valoran especialmente cómo, a través de sus contenidos, se crea un espacio de información y divulgación que acerca iniciativas, buenas prácticas y ofrece referentes, modelos e historias inspiradoras a los jóvenes aragoneses.
El director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló, ha recogido el galardón de manos de Ana Hernández, directora adjunta de Feria de Zaragoza. Barceló ha destacado el papel de EL ESTUDIANTE como «canal de comunicación» que nace con la intención de ser una comunicación abierta a todo tipo de temas y contenidos que puedan resultar de interés. Asimismo, ha apuntado a la posibilidad que les ofrece de «ver cómo evolucionan las sociedades» e involucrarles con el periodismo y con el mundo de la comunicación.
Por su parte, Rebeca Magallón, coordinadora de EL ESTUDIANTE, ha puesto de relieve la importancia de «fomentar la vocación periodística», con la esperanza de que los jóvenes aragoneses descubran esta «maravillosa profesión». Ha detallado la periodista que «este premio es por todos ellos» y por seguir fomentando la creatividad y una información veraz y de calidad.
Directivas de Aragón y 'Soy Futuro 2025'
Desde hace nueve años, Directivas de Aragón, en colaboración con el Gobierno de Aragón y cientos de Mujeres Referentes (sus socias), desarrolla los talleres Soy Futuro en colegios, institutos y centros de FP, con el objetivo de inspirar a los jóvenes aragoneses, acompañarles en la toma de sus primeras decisiones profesionales, ayudarles a descubrir talentos y reforzar su inteligencia emocional.
