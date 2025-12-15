Emocionante final en los I Premios Inclucina de Atades: Elena Arzak, con tres estrellas Michelín, evalúa el trabajo de los jóvenes

La gran final de los I Premios Incluina, los primeros galardones nacionales que reconocen el talento de estudiantes de cocina con discapacidad intelectual en escuelas de hostelería o centros de FP y que surgen cuando el proyecto de cocina inclusiva Club Inclucina cumple diez años, ha comenzado en la mañana de este lunes en el espacio La Zarola de Zaragoza.

Allí, los siete participantes llegados de Barcelona, Córdoba, Guadalajara, Madrid, Pamplona, Valencia y Valladolid, han preparado sus recetas por turnos, acompañado cada uno de ellos por un docente de su centro de estudios. Y el jurado, presidido por la prestigiosa chef con tres estrellas Michelin Elena Arzak, ha podido evaluar el excelente trabajo de estos jóvenes.

Ya esta tarde, durante la X Gala Benéfica del Club Inclucina y ATADES, el jurado dará a conocer a los ganadores. El escenario del Teatro de las Esquinas será el espacio en el que los tres mejores concursantes recibirán una exclusiva estatuilla de cerámica, elaborada por artistas con discapacidad intelectual del taller ocupacional Alma ATADES. Además, estos galardones incluyen una gratificación económica que, en el caso del primer premio, asciende a 1.000 euros, mientras que el segundo premio recibirá 700 euros y el tercero, 300 euros.

Durante la gran final de esta mañana, Elena Arzak ha destacado la dificultad de evaluar los certámenes de cocina, algo que sucede también con estos premios. Sobre estos galardones, ha augurado que se decidirán “por milésimas de puntos”, debido a la buena preparación de los concursantes Además, ha recordado cómo ya colaboró hace dos años en uno de los talleres del Club Inclucina, una iniciativa “muy interesante” y que le encantó, ya que pudo observar el buen trabajo de los estudiantes y sus profesores.

Con ella también ha estado la embajadora del Club Inclucina y presidenta de honor de la Real Academia de Gastronomía, Lourdes Plana, que ha definido estos primeros premios nacionales de cocina inclusiva como “un éxito”. “El primer año es el más difícil, lo sé por experiencia propia, tanto en congresos como en concursos, pero seguro que rompemos una barrera y el año que viene va a ser estupendo. Este ya es un logro, un éxito y una maravillosa celebración de los diez años que llevamos”, ha insistido Plana.

Los I Premios Inclucina son una forma extraordinaria de celebrar el aniversario del Club, que refleja sus valores y que contribuirá significativamente al reconocimiento y motivación del público y a incrementar su visibilidad. Con estos premios también se pretende posicionar a la capital aragonesa como ciudad de referencia de la gastronomía inclusiva en España