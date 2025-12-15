Las dos empresas en Aragón que recibirán casi 14 millones de euros en ayudas del Gobierno de España

El Gobierno, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a un total de 93 proyectos en doce Comunidades Autónomas. En concreto, estas ayudas se destinan a Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Murcia.

El importe global de las subvenciones concedidas es de 235.203.841,56 euros y permitirá movilizar una inversión total de 1.056.276.601 euros. Estos proyectos lograrán mantener 11.270 puestos de trabajo en 93 empresas y crearán otros 3.168 nuevos empleos.

En el caso concreto de Aragón, según las órdenes ministeriales que se publicarán mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han aprobado cinco proyectos, de los que dos se analizaron en Comisión Delegada para Asuntos Económicos y otros tres vía Orden Ministerial (CDGAE), ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa.

Estos cinco proyectos han recibido 13.823.154,52 euros de subvención y suponen una inversión total de 111.200.837 euros. Asimismo, permitirán crear 123 nuevos empleos y mantener 120 puestos de trabajo.

Mirando hacia las concesiones del CDGAE anunciadas, Glicopepton Biotech S.L. desarrollará un proyecto en Fraga con una inversión de 34,87 millones de euros, que contará con una subvención de algo más de 3,13 millones y permitirá la creación de 25 puestos de trabajo. Por su parte, Aratea Venture S.L. ejecutará una inversión de 70,37 millones de euros en Teruel, apoyada con una ayuda pública de 9,85 millones, con un impacto previsto de 80 empleos.

A estas actuaciones se suman las ayudas concedidas mediante orden ministerial, que respaldan tres proyectos adicionales en la provincia de Zaragoza. Actia Desarrollo S.A. invertirá 3,11 millones de euros en Gurrea de Gállego, con una subvención de 560.672 euros y la creación de 15 empleos. En Zuera, Modisprem S.A. desarrollará un proyecto con una inversión de 1,61 millones de euros, apoyado con 160.803 euros y dos nuevos puestos de trabajo, mientras que Alcaine S.L. invertirá 1,23 millones de euros, con una ayuda de 111.849 euros y la generación de un empleo.

Estas ayudas contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE.