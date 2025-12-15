Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el pueblo favorito de Martínez-Almeida en el Pirineo aragonés: "La mejor desconexión del año"

El alcalde de Madrid ha visitado el norte de la provincia de Huesca junto a su mujer Teresa Urquijo por segundo año consecutivo

Almeida y Teresa Urquijo durante su escapada en el Pirineo

Almeida y Teresa Urquijo durante su escapada en el Pirineo / MARTÍNEZ ALMEIDA

Luis Alloza

Aragón engancha y una vez has conocido su particular belleza siempre vas a querer volver. José Luis Martínez Almeida ha vuelto este fin de semana a la provincia de Huesca por segundo año consecutivo para hacer una escapada con su mujer Teresa Urquijo en medio de su ajetreada agenda política. El alcalde de Madrid parece haberse 'enamorado' del paisaje invernal aragonés y ha vuelto a elegir un precioso pueblo del Pirineo para desconectar.

Almeida ha estado junto a su mujer Teresa Urquijo en Benasque tal como ha compartido en su popular cuenta de Instagram. "La mejor desconexión del año", ha escrito el alcalde de Madrid que no ha querido perderse un precioso paraje completamente nevado en esta época del año como Llanos del Hospital. El grupo presidido por Almeida decidió hacer una ruta por los alrededores de este pequeño pueblo de Huesca conocido mundialmente por sus pistas de esquí de fondo. Un grupo de senderistas reconoció a la pareja y decidió hacerse una foto con ellos que ha quedado para la historia en Instagram.

Almeida se fotografío con un grupo en Llanos del Hospital

Almeida se fotografío con un grupo en Llanos del Hospital / MARTÍNEZ ALMEIDA

El alcalde de Madrid es un apasionado de la naturaleza tal como su mujer Teresa Urquijo y lleva varios años apreciando la belleza de toda la provincia de Huesca. Almeida también tuvo un breve encuentro con el alcalde de Benasque, Manuel Mora, e incluso firmó el Libro de Honor de la localidad oscense.

Almeida ha visitado el Pirineo aragonés por segundo año consecutivo. Además de visitar este diciembre de 2025 Benasque y su entorno, el alcalde de Madrid ya conoce a la perfección otros lugares del norte de la provincia de Huesca como Ansó, donde estuvo varios días el pasado invierno. Almeida visitó la preciosa localidad oscense y se alojó en un edificio emblemático como el Hotel Canfranc Estación A Royal Hideway.

Noticias relacionadas y más

Otras caras conocidas por el Pirineo

El Pirineo altoaragonés acoge cada invierno miles de turistas que buscan pasar un fin de semana de desconexión con la nieve como principal protagonista. En los últimos años, hasta el norte de la provincia de Huesca se han desplazado el rey Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez o el propio Martínez-Almeida.

