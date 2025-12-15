Este es el pueblo favorito de Martínez-Almeida en el Pirineo aragonés: "La mejor desconexión del año"
El alcalde de Madrid ha visitado el norte de la provincia de Huesca junto a su mujer Teresa Urquijo por segundo año consecutivo
Aragón engancha y una vez has conocido su particular belleza siempre vas a querer volver. José Luis Martínez Almeida ha vuelto este fin de semana a la provincia de Huesca por segundo año consecutivo para hacer una escapada con su mujer Teresa Urquijo en medio de su ajetreada agenda política. El alcalde de Madrid parece haberse 'enamorado' del paisaje invernal aragonés y ha vuelto a elegir un precioso pueblo del Pirineo para desconectar.
Almeida ha estado junto a su mujer Teresa Urquijo en Benasque tal como ha compartido en su popular cuenta de Instagram. "La mejor desconexión del año", ha escrito el alcalde de Madrid que no ha querido perderse un precioso paraje completamente nevado en esta época del año como Llanos del Hospital. El grupo presidido por Almeida decidió hacer una ruta por los alrededores de este pequeño pueblo de Huesca conocido mundialmente por sus pistas de esquí de fondo. Un grupo de senderistas reconoció a la pareja y decidió hacerse una foto con ellos que ha quedado para la historia en Instagram.
El alcalde de Madrid es un apasionado de la naturaleza tal como su mujer Teresa Urquijo y lleva varios años apreciando la belleza de toda la provincia de Huesca. Almeida también tuvo un breve encuentro con el alcalde de Benasque, Manuel Mora, e incluso firmó el Libro de Honor de la localidad oscense.
Almeida ha visitado el Pirineo aragonés por segundo año consecutivo. Además de visitar este diciembre de 2025 Benasque y su entorno, el alcalde de Madrid ya conoce a la perfección otros lugares del norte de la provincia de Huesca como Ansó, donde estuvo varios días el pasado invierno. Almeida visitó la preciosa localidad oscense y se alojó en un edificio emblemático como el Hotel Canfranc Estación A Royal Hideway.
Otras caras conocidas por el Pirineo
El Pirineo altoaragonés acoge cada invierno miles de turistas que buscan pasar un fin de semana de desconexión con la nieve como principal protagonista. En los últimos años, hasta el norte de la provincia de Huesca se han desplazado el rey Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez o el propio Martínez-Almeida.
- Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad
- Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- Así será la nueva sede de la televisión y radio autonómicas de Aragón en el recinto Expo de Zaragoza: Lamela entrega un diseño icónico para un desembarco en 2028
- El cubrimiento del Huerva en Constitución: sus 'tesoros' ocultos y su vínculo con el Parque Grande y las 'casas baratas' que acabaron siendo de lujo
- El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: 'El mejor sabor de la ciudad
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos