La firma aragonesa Libelium logra aumentar un 40% su facturación con respecto al año anterior
La tecnológica destaca los dos millones de euros ganados en proyectos relacionados con los espacios de datos, nuevas las políticas de sostenibilidad y las firmas de expertos internacionales
La firma aragonesa Libelium, empresa líder en diseño y desarrollo de gemelos digitales para empresas y ciudades, ha anunciado este lunes un cierre de ejercicio histórico con una facturación de 11,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 40% respecto a 2024.
Las cifras de crecimiento refrendan la estrategia empresarial que viene gestándose en la compañía aragonesa desde que en 2021 ampliara capital y en 2022 adquiriera su primera empresa.
El crecimiento financiero de la compañía se ha visto impulsado por su posicionamiento estratégico en la soberanía digital europea, habiendo ganado más de dos millones de euros en proyectos vinculados a los llamados espacios de datos. Libelium consolida así su liderazgo en iniciativas clave como los espacios de datos de la SEDIA y el Local Digital Toolbox europeo.
Estos resultados se detallan en el lanzamiento de The Green Book of Libelium 2025 , el informe anual de la compañía que integra el balance financiero, los hitos alcanzados durante el año y su compromiso con las políticas verdes y sociales.
