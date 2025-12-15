La gripe continúa al alza en Aragón y la comunidad afronta la Navidad en plena epidemia

La gripe es epidemia en Aragón desde finales del mes de noviembre. Desde entonces y hasta ahora, los casos han ido en aumento y en la segunda semana de diciembre han alcanzado los 351,3 casos por 100.000 habitantes frente a los 325,1 de los primeros siete días de diciembre. La incidencia continúa así al alza y desde Sanidad inciden en la importancia de la vacunación, desde este lunes abierta a toda la población, para frenar la propagación del virus, en un momento clave en el que se acercan las vacaciones de Navidad.

En concreto, los últimos datos disponibles, los de la semana del 8 al 14 de diciembre, indican que la incidencia actual se sitúa en 368,1 casos por 100.000 habitantes en la provincia de Zaragoza frente a los 384,6 registrados en los primeros 7 días de diciembre. Es la única de las tres provincias aragonesas en la que se ha reducido la tasa, con 16,5 casos menos que a comienzos de mes. Tal y como subrayan desde Sanidad, el descenso "no supone que esta vaya a ser la tendencia en las próximas semanas", ya que por delante quedan fechas clave como las vacaciones de Navidad, que por su carácter festivo y social podrían traer consigo un nuevo repunte.

La bajada es además exclusiva de la provincia de Zaragoza. En este mismo periodo, el que va de la primera semana de diciembre a la segunda de este mismo mes, Huesca ha pasado de registrar 199 casos de gripe por 100.000 habitantes a 356,9. Asimismo, la incidencia en Teruel se ha incrementado al pasar de 108,2 casos por 100.000 habitantes a 227,2 la semana pasada.

El descenso de casos en la provincia de Zaragoza llega después de que se hayan tomado medidas como la campaña de vacunación sin cita previa en el hospital Provincial de la capital aragonesa, que este sábado, día 13 de diciembre, acogió su segunda jornada de inmunización sin agendar. En este momento, la cobertura de inmunización ha alcanzado el 82,9% en los mayores de 80 años, el 49,6% en las personas de entre 60 y 80 años y el 48% en los niños de 6 meses a 8 años. La directora de Enfermería del Salud, María Teresa Clares, remarcó que las coberturas ya se acercan a las de la temporada pasada.

Con todo, desde la consejería Sanidad inciden en que esta reducción, y el aplanamiento de la curva en general en Aragón, "no supone que vaya a ser la tendencia en las próximas semanas", ya que puede deberse a diversos factores. Remarcan así que es importante continuar aplicando las medidas de prevención frente a la gripe, ya que la incidencia tanto en toda la comunidad de Aragón como en las tres provincias por separado continúa por encima del umbral epidémico, que está fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes esta temporada y que marca el momento en el que el virus es epidemia.

Zaragoza, Huesca y Teruel siguen también en nivel 2 de riesgo, por el que se establecen las máximas recomendaciones del uso de mascarilla, entre otras acciones preventivas como la higiene de manos, evitar los contactos sociales, ventilar espacios y/o proteger a los más vulnerables.

En eta línea, inciden en la importancia de continuar con la inoculación, desde este lunes está abierta a toda la población en Aragón. "La vacunación es una herramienta fundamental para reducir hospitalizaciones y prevenir las formas graves de la gripe", remarcan, y recuerdan que esta enfermedad "puede provocar complicaciones severas e incluso mortalidad, especialmente entre las personas con factores de riesgo".

"Es esencial inmunizar a quienes presentan una mayor vulnerabilidad, ya sea por edad o por patologías previas, con el fin de minimizar el impacto de la enfermedad y prevenir complicaciones", dicen. La vacunación ofrece protección individual y también contribuye a reducir la transmisión a poblaciones vulnerables, como los mayores, menores de edad, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas.