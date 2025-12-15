Nolasco afirma que Azcón convoca elecciones "para pactar con Aragón Existe y el PAR"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado que el presidente Jorge Azcón ha convocado elecciones anticipadas con el objetivo de "subir algún escaño" y poder pactar con Aragón Existe y el PAR, a los que ha definido como "socios cómodos" para el PP, en lugar de llegar a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026.

En una comparecencia en Teruel tras el anuncio electoral, Nolasco ha sostenido que la convocatoria responde exclusivamente a un interés "táctico y electoralista", y ha acusado de actuar con una estrategia "maquiavélica" al líder del Ejecutivo autonómico, al que ha comparado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El dirigente de Vox ha incidido que el Gobierno aragonés nunca presentó un proyecto real de presupuestos, sino únicamente "unas treinta diapositivas de PowerPoint", sin registrar ni el techo de gasto ni las cuentas en las Cortes, pese a tratarse, según ha subrayado, de más de 7.000 folios que debían ser analizados.

Nolasco ha denunciado que eso suponía pedir a la formación que "firmara un cheque en blanco", y ha criticado que se les diera un ultimátum de 24 horas para decidir "sin documentación alguna".

Alejandro Nolasco ha negado que Vox haya dado un "portazo" a la negociación y ha afirmado además que la voluntad del PP de Aragón ha sido "nula"; en contraste de la situación en la Comunidad Valenciana, donde sí se ha alcanzado un acuerdo entre PP y Vox.

A su parecer, el portavoz de Vox ha explicado que Azcón persigue tres objetivos con la convocatoria electoral: "aprovechar el momento de debilidad del PSOE, frenar el crecimiento de Vox y reforzar una mayoría alternativa con Aragón Existe y el PAR".

Vox va "con ilusión" a las urnas

De cara a las elecciones del 8 de febrero, el portavoz de Vox ha afirmado que el partido afronta la cita "con ilusión y optimismo", aunque se ha mostrado escéptico con las encuestas, que ha considerado en muchos casos "teledirigidas".

En relación con el escenario posterior a las elecciones, Nolasco ha sostenido que Vox no supedita su actuación a la aritmética parlamentaria ni a cálculos de escaños, y ha remarcado que la formación no está dispuesta a ejercer de "muleta" de ningún partido. Su objetivo no es ocupar cargos ni negociar sillones, sino trasladar su programa a las políticas del Gobierno de Aragón, tanto desde dentro como desde fuera del Ejecutivo, ha defendido.

Nolasco ha explicado que, en caso de que se repitiera una mayoría similar a la actual, el partido mantendría la misma posición que hasta ahora.