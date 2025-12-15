Nolasco afirma que Azcón convoca elecciones "para pactar con Aragón Existe y el PAR"
El portavoz de la extrema derecha califica el adelanto electoral de "tacticista"
El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado que el presidente Jorge Azcón ha convocado elecciones anticipadas con el objetivo de "subir algún escaño" y poder pactar con Aragón Existe y el PAR, a los que ha definido como "socios cómodos" para el PP, en lugar de llegar a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026.
En una comparecencia en Teruel tras el anuncio electoral, Nolasco ha sostenido que la convocatoria responde exclusivamente a un interés "táctico y electoralista", y ha acusado de actuar con una estrategia "maquiavélica" al líder del Ejecutivo autonómico, al que ha comparado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El dirigente de Vox ha incidido que el Gobierno aragonés nunca presentó un proyecto real de presupuestos, sino únicamente "unas treinta diapositivas de PowerPoint", sin registrar ni el techo de gasto ni las cuentas en las Cortes, pese a tratarse, según ha subrayado, de más de 7.000 folios que debían ser analizados.
Nolasco ha denunciado que eso suponía pedir a la formación que "firmara un cheque en blanco", y ha criticado que se les diera un ultimátum de 24 horas para decidir "sin documentación alguna".
Alejandro Nolasco ha negado que Vox haya dado un "portazo" a la negociación y ha afirmado además que la voluntad del PP de Aragón ha sido "nula"; en contraste de la situación en la Comunidad Valenciana, donde sí se ha alcanzado un acuerdo entre PP y Vox.
A su parecer, el portavoz de Vox ha explicado que Azcón persigue tres objetivos con la convocatoria electoral: "aprovechar el momento de debilidad del PSOE, frenar el crecimiento de Vox y reforzar una mayoría alternativa con Aragón Existe y el PAR".
Vox va "con ilusión" a las urnas
De cara a las elecciones del 8 de febrero, el portavoz de Vox ha afirmado que el partido afronta la cita "con ilusión y optimismo", aunque se ha mostrado escéptico con las encuestas, que ha considerado en muchos casos "teledirigidas".
En relación con el escenario posterior a las elecciones, Nolasco ha sostenido que Vox no supedita su actuación a la aritmética parlamentaria ni a cálculos de escaños, y ha remarcado que la formación no está dispuesta a ejercer de "muleta" de ningún partido. Su objetivo no es ocupar cargos ni negociar sillones, sino trasladar su programa a las políticas del Gobierno de Aragón, tanto desde dentro como desde fuera del Ejecutivo, ha defendido.
Nolasco ha explicado que, en caso de que se repitiera una mayoría similar a la actual, el partido mantendría la misma posición que hasta ahora.
- Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad
- Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- Así será la nueva sede de la televisión y radio autonómicas de Aragón en el recinto Expo de Zaragoza: Lamela entrega un diseño icónico para un desembarco en 2028
- El cubrimiento del Huerva en Constitución: sus 'tesoros' ocultos y su vínculo con el Parque Grande y las 'casas baratas' que acabaron siendo de lujo
- El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: 'El mejor sabor de la ciudad
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos